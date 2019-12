Trilogia di Star Wars: è stato più facile iniziarla o concluderla? Ce lo dice J.J. Abrams

Manca ormai pochissimo all’arrivo nelle sale cinematografico dell’episodio finale della saga di Guerre Stellari, infatti Star Wars: L’ascesa di Skywalker debutterà il prossimo 18 dicembre. Ebbene, J.J. Abrams pare abbia rivelato se – per lui – sia stato più facile iniziare oppure concludere la nuova trilogia di Star Wars. A quanto pare, secondo alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Abrams, la parte più difficile da portare a termine sembra sia stata proprio l’ultima pellicola cinematografica. D’altronde, effettivamente, non sarà stato facile concludere nel migliore dei modi le vicende iniziate più di 40 anni fa – nel lontano 1977 – anno in cui debuttò la prima pellicola di Guerre Stellari. Dunque, ecco quanto affermato dal regista e co-sceneggiatore J.J. Abrams:

“Di sicuro non è stato l’iniziarla la parte più difficile, ma il concluderla. Perché stiamo parlando di nove film e la responsabilità è decisamente più grande. Iniziare qualcosa non necessariamente è facile, ma è più facile che chiudere il cerchio perché le possibilità di quello che può succedere sono ancora varie“.

Insomma, si preannuncia un capitolo conclusivo da non perdere, basta pensare che avrà nel il cast attori del calibro di Mark Hamil, Daisy Ridley, Oscar Isaac, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran. Ma non mancheranno anche Anthony Daniels, Dave Chapman, Joonas Suotamo, Dominic Monaghan, John Boyega, Adam Driver, Billy Dee Williams, Brian Herring. Matt Smith e Jimmy Vee. Inoltre, tra le new entry ci saranno Richard E. Grant, Naomi Ackie, Keri Russell.

Siete curiosi di scoprire come si concluderanno le vicende nel capitolo di Stra Wars: L’ascesa di Skywalker? Ormai non ci resta che attendere poco più di dieci giorni.