Trofeo Grog: non solo a Lucca, ma anche nei Campfire aderenti

Trofeo Grog: il contest di miniature painting che si tiene ogni anno a Lucca Comics & Games, sarà presente quest’anno anche in alcuni dei Campfire che hanno aderito all’iniziativa.

Quest’anno Lucca Comics & Games cambia forma ma non cambia sostanza. L’edizione Lucca ChanGes di questo 2020 segnato dalla pandemia prevederà, durante i quattro giorni del festival, non solo eventi dal vivo nella sede storica della kermesse, ma anche appuntamenti online fruibili in streaming e tramite i canali RAI, per consentire al pubblico di godere della manifestazione anche a distanza durante l’emergenza sanitaria. E poi ci sono i Campfire, tra cui quelli che ospiteranno lo storico Trofeo Grog.

Lucca ChanGes ha coinvolto infatti numerosi negozi specializzati in fumetti, giochi e narrativa presenti su tutto il territorio italiano: centoquindici punti vendita che dal 29 ottobre all’1 novembre saranno sede di diverse attività in ambito Lucca Comics & Games. “Avamposti” del festival denominati Campfire, che metteranno a disposizione del pubblico prodotti e attività in sinergia con Lucca ChanGes. Un appuntamento da non perdere, tra gli altri, sarà il Trofeo Grog. Presente al festival sin dalla sua prima edizione del 1993, il contest di miniature painting più longevo d’Italia non avrà luogo solo a Lucca, ma sarà ospitato anche in tutti i Campfire aderenti.

All’interno di questi Campfire verranno quindi esposte le miniature dei concorrenti che parteciperanno al Trofeo Grog e sarà possibile votare le migliori. Per chi volesse ricevere maggiori informazioni riguardo al contest dedicato alla pittura delle miniature, è disponibile la pagina ufficiale Facebook del Trofeo Grog. Qui, invece, potete consultare la lista dei Campfire aderenti:

Stratagemma (Firenze);

Il Dado Errante (Genova);

Goblin Bologna (Bologna);

Bomber Comics (Torino);

Games Academy Legnano (Milano);

Games Academy (Messina)

I Campfire italiani avranno inoltre a disposizione nove prodotti esclusivi, che non saranno disponibili nei negozi prima del 2 novembre, ma sarà invece possibile trovarli negli stargate Lucca ChanGes durante i quattro giorni del festival, ovvero dal 29 all’1 novembre. Le nove esclusive sono:

“Vintage Collection – Dr. Doom” – Hasbro;

– Hasbro; Il Funko Pop! Di Wolverine che si illumina al buio della serie Marvel Zombies

che si illumina al buio della Il Funko Pop! Di Iron Man in legno “Wooden Iron Man”;

Il romanzo Racconti Horror di Amico Diverte – Poliniani Editore;

– Poliniani Editore; Il manga Savage Season di Emoto Nao e Okada Mari – Star Comics;

– Star Comics; Il manga Olympia Kyklos di Mari Yamazaki e M. Riminucei – Star Comics;

– Star Comics; Il fumetto Non sono stato io! (Quasi) tutta la verità sul Covid 19 di AA.VV. – SBAM! Comics;

Il fumetto Beato Diario di Andrea Elmetti e Massimiliano Mentuccia – SBAM! Comics;

e – SBAM! Comics; Il gioco da tavolo Pandemic – Season 0 di Matt Leacock e Rob Daviau – Asmodée.