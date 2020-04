Trolls World Tour: dal 10 Aprile disponibile on demand sulle principali piattaforme di streaming

I Trolls, dopo l’enorme successo del film del 2016, ritornano per una fantastica e coloratissima avventura in Trolls World Tour, un nuovo musical d’animazione della DreamWorks Animation.

Trolls World Tour sarà disponibile a partire dal 10 Aprile in prima visione on demand disponibile sulle piattaforme digitali Sky Premium, Apple TV, Chili, Google Play, Rakuten TV, Tim Vision e Mediaset Play.

“La tranquilla e spensierata vita dei Trolls viene interrotta dalla la scoperta dell’esistenza di sei tribù di Troll sparse in diverse terre, ognuna dedicata ad un genere musicale: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Il loro mondo sta per diventare molto più grande e molto più rumoroso, ma a qualcuno questa idea non piace affatto… Barb, la regina del regno del Rock, vuole distruggere tutti gli altri generi per poterli riunire in un unico mondo dove tutti cantano allo stesso modo. Poppy e Branch con l’aiuto di vecchi e nuovi amici tenteranno di portare l’armonia in tutte le terre. Riusciranno i nostri protagonisti a far comprendere a Barb che la diversità non è sinonimo di conflitto ma un’opportunità per conoscere qualcosa di nuovo e importante?”

La musica sarà la assoluta protagonista della pellicola e per questo, saranno presenti come voci all’interno del film diversi cantanti italiani: Francesca Michielin, Stash, Elodie, Sergio Sylvestre insieme ad un partner d’eccezione come Yamaha Music Europe – Italia, leader nel settore musicale.

Proprio Yamaha Music Europe – Italia, in occasione dell’uscita del film, in collaborazione con la Universal Pictures, lancerà un’iniziativa all’insegna della musica e improntata ai valori del brand e del film: positività, amore per la musica e importanza di sviluppare la propria creatività, valori fondamentali per la crescita delle generazioni più giovani in un momento particolare come quello attuale.

Basterà collegarsi al sito Vincicontrolls.it, in cui vi sarà un concorso aperto a tutti valido dal 9 Aprile al 31 Maggio e si svolgerà in tre fasi:

chi accederà al sito, potrà scaricare activity del film; chiunque si iscriverà al concorso lasciando i propri dati parteciperà all’estrazione di alcuni Kit del film e DVD del film precedente TROLLS; se durante l’iscrizione si caricherà anche un proprio contenuto musicale parteciperà all’estrazione finale di ben sei strumenti musicali Yamaha (1 strumento per ciascun genere musicale).