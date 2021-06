TSR risorge in una nuova azienda

TSR, marchio produttore originale di Dungeons & Dragons, ha “inserito” in ruolo di comando il figlio di Gary Gygax, che andrà ad assumere così un rilevante ruolo decisionale ai vertici dell’azienda. TSR ha infatti annunciato che E. Gary Gygax Jr., figlio di uno degli autori di Dungeons & Dragons (che potete trovare a questo link), Gary Gyax appunto, è stato inserito in azienda in qualità di Vicepresidente Esecutivo.

La nuova TSR, sempre collegata a Lake Geneva, avrà il compito di realizzare nuovi giochi di ruolo, oltre a vendere quelli esistenti sotto lo storico marchio TSR. Il primo nuovo GDR di questo nuovo corso sarà GiantLands, titolo ad opera di Stephen E. Dinehart IV e James M. Ward ambientato su una Terra post apocalittica. GiantLands è stato originariamente introdotto in qualità di Kickstarter nel 2019 e riceverà una copertura adeguata al lancio proprio tramite la “nuova TSR”

TSR Games ha anche dichiarato di essere in procinto di dare alle stampe un secondo gioco, intitolato Tales and Tots, ma di cui non si hanno al momento ancora altri dettagli.

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Oltre alla produzione di giochi di ruolo di stampo classico, TSR gestisce attualmente anche il Dungeon Hobby Shop Museum, collocato presso i primi uffici utilizzati dalla compagnia presso Lake Geneva.

La compagnia ha inoltre assunto diversi dipendenti, precedentemente impiegati dalla TSR originale, tra cui Jeff R. Leason (che ha co-scritto diverse avventure classiche di D&D, quali The Hidden Shrine of Tamoachan.

La storia di TSR è stata negli anni alquanto travagliata. La società originale era stata acquistata da Wizards of the Coast nel 1997, che ha continuato a utilizzare il marchio TSR sui prodotti D&D fino al lancio della 3a edizione, nel 2000. Una nuova società chiamata TSR Games è stata lanciata nel 2012, dopo che il legittimo proprietario ne ha reacquisito il marchio, che Wizards of the Coast aveva lasciato, purtroppo, decadere. Due dei figli di Gary Gygax erano coinvolti con TSR Games ma lasciarono l’azienda dopo una disputa a proposito della pubblicazione di Gygax Magazine.