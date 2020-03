Alla scoperta delle TUBBZ: le più belle papere di gomma disponibili su Amazon!

Quando mi chiedono del perché io collezioni papere di gomma (e credetemi, non è una frase messa qui a caso, giusto per aprire l’articolo), io risponde semplicemente che, a mio modesto giudizio, non esiste un gadget in tutto il mondo che sia poliedrico, accattivante, economico e divertente come una papera di gomma. Comunemente conosciute come “rubber duck” (traduzione letterale in inglese), le papere di gomma sono, a tutti gli effetti, le precorritrici di tanti gadget concettualmente simili come ad esempio i Funko POP!: prodotti di plastica, relativamente economici ed ampiamente personalizzabili, il cui concept è quello di mantenere un form factor di base che le renda identificabili come parte di un’unica grande famiglia.

Rese celebri, in buona parte del pianeta, come gadget ideale di ritorno da qualunque località nel mondo (sul serio: se ne vendono a tema in qualunque delle principali città de mondo), le papere di gomma sono più recentemente approdate nel vasto panorama della gadgettistica nerd grazie ad alcuni prodotti a tema (alcuni anche su licenza) basati ad esempio su popolari supereroi del mondo DC e Marvel, lanciando così una sempre più vasta moda a base di papere, plastica e le licenze più disparate, i cui anatidi di plastica sono diventati oggetto di un forsennato collezionismo, con pezzi che arrivano a costare anche 30 0 50 euro il che, considerata la tipologia di prodotto, non è affatto poco. Dunque, vista la popolarità ascendente di questa tipologia di prodotti e, soprattutto, la passione smodata di chi vi scrive, abbiamo pensato di proporvi una selezione di quella che è la collezione di rubber duck attualmente più in voga sul mercato: le TUBBZ!

TUBBZ è un brand nato in seno alla Numskull, azienda inglese specializzata in merchandising di vario genere e con la disponibilità di molte popolari licenze come quelle dei supereroi Marvel e DC, o di videogame come Doom, Fallout, Borderlands, Destiny e non solo! Seguendo il trend dettato dal magico mondo delle paperelle di gomma, Numskull ha quindi ben pensato di lanciare un sotto-brand che si occupasse esclusivamente di questo tipo di prodotti, creando una serie di rubber duck di qualità eccezionale (sia in termini di qualità della plastica, che di sculpt che di colorazione) che ritraesse alcuni dei più amati personaggi del mondo del fumetto, del cinema e soprattutto dei videogame! Arrivate da pochissimo sul mercato, le TUBBZ sono approdate anche nel nostro paese dove, principalmente, sono vendute da Amazon, con un prezzo non troppo differente da quello originale: circa 22€ al pezzo il che le pone, senza mezze misure, al vertice del mercato in termini di costo.

Eppure, come avrete constato anche dalle immagini presenti in questo articolo, stiamo parlando di prodotti simpatici e accattivanti, con un design sempre calzante e ricchissime di dettagli. Certo, qualcuno obietterà che si tratta solo di papere di plastica, ma credeteci: una volta che cominci la collezione è difficile smettere! Dunque, vogliosi di farvi scoprire questi nuovissimi ed affascinanti prodotti, complice la nostra ben nota passione per tutto ciò che è collezionabile, abbiamo pensato di selezionare per voi quelle che sono, a nostro giudizio, le TUBBZ più accattivanti attualmente disponibili su Amazon, ben chiaro che la scelta è molto più vasta di quanto la nostra lista non lasci immaginare, motivo per cui vi rimandiamo anche al link ufficiale del rivenditore su Amazon, così che possiate scoprire da soli il colorato e divertente catalogo dell’azienda. Fidatevi di noi: non c’è gadget più bello da esporre sulle proprie mensole! Quack quack!

