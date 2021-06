Ukiyo-e del maestro Hokusai diventa un tiragraffi per gatti

Siete amanti dei gatti e del Giappone? Perché non combinare insieme queste due passioni regalando al vostro animale domestico un tiragraffi ispirato all’arte ukiyo-e, la stampa artistica giapponese su carta, impressa con matrici di legno, nata nel periodo Edo?

In fondo, i dipinti fanno la loro bella figura in casa, soprattutto quelli ispirati all’arte giapponese, ma forse non sono molto al sicuro se abitate con uno o più felini dalle unghie affilate. Per cui ecco che entra in gioco un tiragraffi pensato sia per i vostri gatti sia per voi, ispirato al famoso dipinto La grande onda al largo di Kanagawa del maestro Hokusai, pubblicato la prima volta tra il 1830 e il 1831, prima e più celebre opera della serie intitolata Trentasei vedute del Monte Fuji.

Il tiragraffi ispirato all’opera La grande onda al largo di Kanagawa

Questo magnifico tiragraffi è stato creato dal marchio giapponese Felissimo. Oltre che essere esteticamente bello, è pensato per aiutare il vostro animale domestico a occuparsi delle sue unghie: è infatti realizzato in cartone laminato, con un rivestimento antiscivolo sul lato inferiore, robusto e stabile.

Il tiragraffi però, non serve solo ai gatti per affilare le loro unghie, ma è anche un luogo perfetto in cui i felini possono rilassarsi. Infatti i progettisti hanno fatto in modo che la curva dell’onda sia della dimensione giusta per sonnecchiare.

Ciò che è particolarmente impressionante è che i designer hanno fatto un lavoro così buono nel ricreare il dipinto che in realtà funziona estremamente bene anche come decorazione d’interni:

Il tiragraffi Great Wave off Kanagawa può essere ordinato online qui attraverso Felissimo Nekobu, al prezzo di 9.875 yen (74,70 euro), e come spesso accade con i prodotti dell’azienda, una parte del costo sarà devoluto a organizzazioni per la protezione degli animali.

