Il film Shin Ultraman, prodotto dello Studio Khara, debutterà ufficialmente il 13 maggio del 2022. Sembra che il Giappone si stia preparando in grande stile a questa uscita. Infatti, camminando per una strade di Tokyo proprio di fronte alla sede centrale di Bandai, il più grande produttore di giocattoli e merchandiser orientato agli otaku del Giappone, nel quartiere Asakusa è possibile imbattersi nelle statue di Ultraman e Kamen Rider di guardia, sempre vigili mentre tengono d’occhio una crisi che richiede la loro attenzione. Non solo perché anche altri eroi quali Doraemon, Goku e Anpanman appaiono sul marciapiede. Ma la sorpresa più grande è potere vedere l’edificio Bandai sfoggiare un’opera d’arte di Ultraman in scala 1:1 pronto a ricordare che manca poco all’uscita del film di Shin Ultraman, l’ultima puntata cinematografica del franchise.

A proposito del film Shin Ultraman

Il film Shin Ultraman vede come regista Shinji Higuchi (Shin Godzilla) che insieme al suo team Higuchi-Gumi dirige il progetto mentre il creatore di Evangelion Hideaki Anno è responsabile della pianificazione e delle sceneggiature. Kenshi Yonezu (sigle della seconda stagione di My Hero Academia, March comes in like a lion, Children of the Sea) canta la canzone M87. Il cast vede Takumi Saitou (Yamato 2010, Il Principe del Tennis – il Musical) interpretare l’uomo in grado di trasformarsi in Ultraman e Masami Nagasawa (Bleach, Gintama, Touch – Prendi il Mondo e Vai) come sua partner.

Il resto del cast include Koji Yamamoto, Tetsushi Tanaka, Daiki Arioka, Akari Hayami, Ryo Iwamatsu, Toshihiro Wada, Toru Matsuoka, Kyusaku Shimada, Keishi Nagatsuka e Hajime Yamazaki.

Il manga originale, di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, è pubblicato in Italia dalla Star Comics (recuperate Ultraman 1: The Rise of Ultraman su Amazon!) che ne descrive così la trama: