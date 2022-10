Il catalogo della piattaforma streaming Amazon Prime Video è in continuo aggiornamento con tante novità. Tra gli ultimi annunci troviamo Un matrimonio esplosivo, la commedia ricca di avventura e adrenalina con protagonisti Jennifer Lopez e Josh Duhamel. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova proposta e, nell’attesa del suo debutto, gustiamoci il trailer ufficiale.

Un matrimonio esplosivo porta lo spettatore a vivere un’avventura che vede al centro una famiglia impegnata a festeggiare la sacra unione. Durante i festeggiamenti del matrimonio accade però l’impensabile!

In Un matrimonio esplosivo, Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) riuniscono le loro famiglie, amorevoli ma sempre pronte ad esprimere giudizi, per il non plus ultra dei matrimoni, proprio quando la coppia inizia ad avere dei ripensamenti. E come se questa non fosse già una minaccia sufficiente, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando gli invitati vengono presi in ostaggio. “Finchè morte non ci separi” assume un significato tutto nuovo in questa avventura comica e adrenalinica in cui Darcy e Tom dovranno salvare i loro cari – sempre che non si uccidano prima a vicenda.