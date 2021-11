Sta per concludersi l’ultima stagione de La Casa di Carta, la serie tv spagnola di Netflix diventata un vero e proprio fenomeno pop. La quinta ed ultima stagione del serial è stata divisa in due parti, la prima uscita lo scorso 3 Settembre mentre gli ultimi episodi arriveranno in streaming il 3 Dicembre.

Il trailer de La Casa di Carta 5 Volume 2, il finale della serie

Netlfix ha da poco diffuso il trailer della seconda parte de La Casa di Carta 5, la stagione conclusiva della serie tv di Álex Pina. Gli ultimi 5 episodi della serie usciranno esattamente tra un mese, il 3 Dicembre 2021. Manca quindi veramente molto poco prima che i fan scoprano il destino del gruppo di criminali guidati dal Professore (Álvaro Morte). Insieme al trailer, sono state pubblicate anche alcune immagini promozionali della nuova ed ultima stagione della serie. Date uno sguardo anche alla vasta selezione di merchandise de La Casa di Carta disponibile su Amazon.it, compreso i libri, L’Enigma del Professore e L’Accademia.

Nell’ultima stagione de La Casa di Carta abbiamo visto la banda rinchiudersi nella Banca di Spagna dopo aver salvato Lisbona, ma avendo purtroppo perso un altro dei loro compagni. Senza il Professore, imprigionato da Sierra, il gruppo di protagonisti barricatosi nella banca deve respingere un vero e proprio assedio mosso dall’esercito spagnolo, innescando una vera e propria guerra senza quartiere.

In una sua dichiarazione il creatore e sceneggiatore della serie Álex Pina ha dichiarato che la scelta di dividere l’ultima stagione del programma in due parti è stata motivata dal voler aumentare la tensione del pubblico e giocando con le loro aspettative. E’ stato anche pubblicato un dietro le quinte della stagione in cui, presentati dall’attore Pedro Alonso, vediamo i protagonisti scherzare tra di loro e prepararsi a girare le ultime scene della serie.

Di seguito, il trailer della seconda parte dell’ultima stagione de La Casa di Carta che vi ricordiamo arriverà su Netflix il prossimo 3 Dicembre 2021. Se siete alla ricerca di qualche serie tv da guardare su Netflix, leggete anche il nostro articolo in cui trovate la nostra personale selezione delle migliori serie uscite fino al 2021.