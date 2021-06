Una mostra dedicata a Kentaro Miura, padre di Berserk

Verrà allestita una mostra dedicata a Kentaro Miura, autore di Berserk, che onorerà il suo lavoro e l’influenza dell’opera.La scomparsa di Kentaro Miura ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti noi.

La mostra dedicata a Kentaro Miura

La mostra, intitolata “Large Berserk Exhibition – Kentaro Miura’s 32 Years Of Painting” conterrà oltre 300 manoscritti originali e pezzi d’arte del sensei.

Berserk: tra manga e anime

Kentaro Miura inizia a scrivere e disegnare Bersek nel 1989. L’ultimo capitolo uscito è stato il 363 ed è stato pubblicato sul numero 3 di Young Animal il 22 gennaio 2021. Ancora non si conosce il futuro dell’opera rimasta incompleta, ma l’assistente di Miura aveva dichiarato precedentemente che ce l’avrebbe messa tutta per proseguirla.

In Italia il manga è pubblicato dalla Planet Manga che nel corso degli anni ne ha proposto varie edizioni: la prima risale all’agosto 1996 e in seguito sono state edite diverse ristampe che portano il nome di Berserk Collection, Maximum Berserk e Berserk Collection Serie Nera (acquistate il primo volume su Amazon!)

Per quanto riguarda l’adattamento anime è stato curato da Yamato Video, che ne ha affidato il doppiaggio alla Merak Film. La serie è stata trasmessa da Mediaset su Italia 1 tra dicembre 2001 e aprile 2002 e in seguito è stata raccolta in 13 videocassette e poi in cinque DVD da Yamato Video.

Nei mesi scorsi Yamato Video ha aggiunto la serie animata del 1997 in una nuova edizione rimasterizzata in alta definizione al catalogo di Amazon Prime Video.

Del franchise fa parte anche una trilogia cinematografica: Berserk – L’epoca d’oro – Capitolo I: L’uovo del Re dominatore, Berserk – L’epoca d’oro – Capitolo II: La conquista di Doldrey e Berserk – L’epoca d’oro – Capitolo III: L’avvento distribuita dalla Warner Bros, acquistabile su DVD e Blu-ray Disc editi da Yamato Video e Koch Media.

Infine, la serie animata uscita nel 2016 è disponibile in streaming su Crunchyroll: