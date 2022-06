Si è conclusa tra valutazioni contrastanti di critica e pubblico Obi-Wan Kenobi, serie Disney+ incentrata sulle avventure del leggendario maestro Jedi e ambientata dieci anni dopo Episodio III: La Vendetta dei Sith. Una scena dell’episodio finale, andato in onda la scorsa settimana, è stata addirittura paragonata a Batman v Superman.

Obi-Wan Kenobi, una scena del finale paragonata al film di Snyder

Si tratta dell’intenso scontro tra Darth Vader e Obi-Wan, a lungo atteso sin dall’annuncio della serie. I due combattono finalmente alla pari e l’ex maestro di Anakin sembra aver riacquistato la forza di un tempo dopo aver passato tutti questi anni nel tormento e nel rimorso di non aver potuto salvare il suo allievo dal lato oscuro.

A un certo punto del combattimento Obi-Wan scalfisce una parte della maschera di Vader, scoprendo il lato destro del suo volto. Kenobi scoppia in lacrime e gli urla, ancora una volta, di essere spiacente per quanto accaduto per poi andarsene. Il momento è stato paragonato da alcuni fan alla scena clou tra Superman e Batman nel film del 2016 di Zack Snyder.

Kenobi e Vader si scontrano già all’inizio della serie, per la precisione nel terzo episodio, ma il duello risulta essere una passeggiata per il Signore dei Sith e la disparità tra i due risulta schiacciante.

In realtà i fan più attenti di Star Wars sanno benissimo di come la scena sia un chiaro rimando alla serie animata Rebels, dove Ahsoka Tano, ex allieva di Anakin, danneggia una parte della maschera di Vader in combattimento. Anche in quel caso Ahsoka tenta inutilmente di riportare alla luce Anakin, dovendo arrendersi all’idea che il suo fidato amico di un tempo sia ormai morto.

Quello tra Kenobi e Vader è dunque l’ultimo scontro prima di quanto avviene in Episodio IV: Una Nuova Speranza. Nonostante i pareri discordanti dei fan, Obi-Wan Kenobi è stata una delle serie più viste su Disney+. Al momento non ci sono annunci ufficiali al riguardo, ma la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha spiegato che una seconda stagione è del tutto possibile.