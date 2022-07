Durante un panel dello studio Trigger all’Anime Expo 2022, evento tenutosi a Los Angeles, è stata presentata la sigla di apertura di Cyberpunk: Edgerunners, la serie anime composta da 10 episodi e basata sul GDR (gioco di ruolo) openworld di Cyberpunk 2077, prodotto da CD Projekt Red. Si tratta di una serie stand-alone: condivide l’universo narrativo del gioco (i suoi ambienti in particolare), ma la storia in sé è indipendente e autoconclusiva.

poster Cyberpunk: Edgerunners

La sigla di Cyberpunk: Edgerunners tra rock e colori

Prodotta da Netflix in collaborazione con CD Projekt RED, Cyberpunk: Edgerunners vede protagonisti Lucy, una netrunner introversa, e David Martinez, un giovane a cui è stato potenziato il corpo con uno speedware che gli consente di muoversi alla velocità della luce. Quest’ultimo diventa quindi un fuorilegge mercenario (un edgerunner) quando capisce che, avendo tutto da perdere, non gli resta altra scelta che accettare l’ossessione tecnologica della società in cui vive.

A proposito di Martinez, durante il panel di cui sopra, è emerso che l’attore sarà doppiato nella versione inglese da Zach Aguilar, noto per aver prestato la sua voce a Tanjiro Kamado, il personaggio principale dell’anime Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba. In attesa di ulteriori dettagli sul cast vocale, di seguito potete ascoltare la sigla di apertura dell’anime Cyberpunk: Edgerunners con i relativi crediti:

Secondo il video riportato da cbr.com, la sequenza iniziale dell’anime coinvolge il brano The Fffire, composto dalla band rock scozzese Franz Ferdinand. Inoltre, un’esplosione di colori vivaci, mista a un’animazione fresca e movimentata, invade la sigla per tutta la sua durata.

Cyberpunk: Edgerunners è diretto da Hiroyuki Imaishi, già regista dell’acclamata serie del 2007 Gurren Lagann e di The Twins, uno dei cortometraggi appartenenti alla prima stagione di Star Wars: Visions. La serie anime è basata su una storia del fumettista polacco Bartosz Sztybor, autore della graphic novel Come Back to Me Again, mentre la colonna sonora è affidata a Akira Yamaoka, l’ex compositore della musica per la serie Silent Hill. L’anime, lo ricordiamo, debutterà in esclusiva su Netflix a settembre 2022, ma per il momento non abbiamo una data di uscita ufficiale.

Cyberpunk 2077 (su Amazon trovate il videogioco per PS4) ha riscontrato un forte successo di pubblico nell’arco degli anni, nonostante le difficoltà iniziali dovute a problemi tecnici interni al videogioco nel periodo del lancio. Il gioco ha venduto oltre 18 milioni di copie ad aprile 2022.