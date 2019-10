Vampire: The Masquerade – annunciate le miniature dedicate al gioco di ruolo

Modiphius Entertainment annuncia che presto immetterà in commercio le miniature dedicate al gioco di ruolo Vampire: The Masquerade.

Modiphius Entertainment, casa di produzione inglese nota per Tales from the Loop o Mutan:Year Zero, ha annunciato che presto immetterà in commercio le miniature dedicate al gioco di ruolo Vampire: The Masquerade.

Non è la prima volta che vengono prodotte delle miniature dedicate al celebre gioco di Vampiri.Infatti già negli anni ’90 la Ral Partha, nota principalmente per aver prodotto miniature per D&D, mise in commercio alcuni pezzi creati appositamente.

Ora la Modiphius, per la gioia di collezionisti ed appassionati, porta avanti questo “disegno” con l’intenzione di creare pezzi completamente originali.

Come alcuni già sapranno, presso la casa di produzione britannica, non sono nuovi a creare miniature e gadget specifici per giochi di ruolo: andando a vedere solo alcuni degli ultimi giochi venduti dalla Modiphius, è possibile scoprire che già Star Trek, Fallout e John Carter from Mars possono vantare una produzione di “pupazzetti” dedicati.

Purtroppo allo stato attuale delle cose non si hanno molte informazioni, tuttavia la casa di produzione ha annunciato che verranno rilasciati diversi set, ciascuno dei quali conterrà da tre a quattro miniature diverse, e che saranno presenti personaggi specifici provenienti da Anarchici, Camarilla, Sabbat, Seconda Inquisizione, Bloodlines e svariati Clans.

I pezzi saranno rilasciati in scala 32mm (quella “classica” dei principali gdr e di molti wargames), presenteranno molteplici parti e saranno in resina.

L’attuale notizia conferma il profondo interesse che Modiphius Entertainment sta ponendo nel gioco ambientato nel macro universo di World of Darkness: non molto tempo fa la casa di produzione britannica aveva infatti annunciato di essere intenzionata a dare vita ad un sistema di gioco organizzato per la quinta edizione, la più recente, di questo gioco di ruolo in cui sarà possibile perfino prendere parte ad un evento di portata globale che verrà coordinato direttamente dalla sede centrale inglese (potete trovare maggiori dettagli al riguardo qui).

Tale

Le miniature dedicate a Vampire: The Masquerade saranno immesse in commercio a partire dalla primavera del 2020.