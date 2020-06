Vampiri: in arrivo le mascherine benefiche per Medici Senza Frontiere

By Night Studios ha presentato una linea di mascherine e gel igienizzante per mani tematizzati con alcuni design ispirati al Mind’s Eye Theatre. Questa operazione, oltre a offrire presidi protettivi dal design vampiresco, aiuterà Medici Senza Frontiere, a cui verrà destinato parte del ricavato delle vendite.

In questa fase della pandemia la mascherina è diventata un accessorio imprescindibile, per “alleggerire” questa necessità vi avevamo già parlato di come alcuni editori di giochi in questo momento così particolare stessero realizzando linee di mascherine a tema con i propri prodotti per dimostrare vicinanza ai propri appassionati. Dopo Chaosium è la volta di un altro editore di giochi di ruolo a portare alla nostra attenzione delle mascherine a tema. By Night Studios ha deciso di proporre alcuni modelli ispirati al mondo del Mind’s Eye Theatre ovvero la versione larp (dal vivo) di Vampiri e del World of Darkness.

Le mascherine prodotte da By Night Studios avranno 3 strati protettivi (poliestere, tessuto anti batterico filtrante e spandex ultra traspirante) e saranno lavabili. Occorre precisare però che questi prodotti non saranno presidi medici, quindi non adatti all’utilizzo in presenza di soggetti affetti da Covid-19.

By Night Studios metterà a disposizione tre diversi design tra cui scegliere: l’iconico motivo marmorizzato verde, il logo di By Night Studios e una mascherina nera con le zanne.

Sarà possibile acquistare le mascherine in due bundle diversi: gel igienizzane e mascherina oppure acquistando la mascherina insieme al regolamento Minds Eye Theatre Deluxe. Il bundle mascherina + gel avrà un prezzo di 17,77 dollari, mentre il bundle regolamento + mascherina avrà un prezzo di 85 dollari. Purtroppo al momento, per via delle difficoltà logistiche dovute alla pandemia, l’acquisto di questi prodotti è possibile soltanto per i residenti negli Stati Uniti.

Parte del ricavato sarà devoluto a Medici Senza Frontiere, un’organizzazione no profit impegnata nella prevenzione e nell’assistenza delle comunità del mondo più vulnerabili. Per tutte le informazioni sulle attività di questa organizzazione potete visitare il loro sito ufficiale.