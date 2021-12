Venom 3 si farà, arriva la prima conferma ufficiale

Alcune settimane fa la producer di Sony Pictures Amy Pascal ha reso noto che dopo l’ormai imminente Spider-Man: No Way Home, Tom Holland continuerà a vestire i panni di Spider-Man all’interno dell’Marvel Cinematic Universe, con una nuova e altamente probabile trilogia di film non ancora annunciati ufficialmente. Pascal, durante una nuova intervista, ha ora confermato che anche di Venom storia con protagonista Tom Hardy sembra destinata a diventare una serie di tre film, specie dopo il successo al botteghino de La Furia di Carnage.

Amy Pascal, parlando di un terzo film di Venom, ha infatti dichiarato ai microfoni di Collider (qui la notizia originale) che attualmente sono nelle fasi della pianificazione, sebbene al momento tutte le attenzioni siano concentrate nel portare il pubblico a vedere in massa il prossimo Spider-Man: No Way Home. Dopo l’incredibile successo al botteghino internazionale di Venom: La furia di Carnage è logico che Marvel e Sony vogliano proseguire la storia con un eventuale Venom 3. Al momento non è chiaro se Eddie Brock/Venom sarà in qualche modo coinvolto nelle vicende di No Way Home, ma a quanto pare ormai è palese che nel MCU c’è assolutamente spazio per l’arrivo del Protettore Letale, visto anche e soprattutto che nei fumetti Marvel Comics originali il legame tra il simbionte e Spider-Man è davvero molto forte. Che l’incontro ufficiale tra Peter Parker e Venom nel MCU sarà proprio uno dei momenti chiave di Venom 3? Ancora presto per dirlo. L’unica cosa certa, è che i fan ora sono davvero in spasmodica attesa.

Spider-Man: No Way Home è sempre previsto nelle sale italiane il 15 dicembre 2021, e vede nel cast, oltre a Holland nei panni di Peter, anche Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori. Nel film faranno capolino anche Alfred Molina nel ruolo di Doc Ock, Jamie Foxx nei panni di Electro e Willem Dafoe in quelli di Green Goblin. Su Amazon trovate a prezzo speciale il primo film dedicato a Venom.