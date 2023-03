James Gunn, il capo dei DC Studios, ha recentemente dichiarato che Swamp Thing non sarà l’unico personaggio di Vertigo Comics che nel corso del tempo si unirà al nuovo DCU.

Vertigo Comics sempre più nel DCU

La notizia che sempre più prodotti Vertigo Comics possano arrivare nel futuro DCU arriva direttamente da James Gunn, su Twitter, in risposta a una domanda di un fan.

Swamp Thing era nei fumetti di Vertigo, ma era davvero un personaggio DC. Detto questo, abbiamo a che fare con un paio di cose potenzialmente interessanti con Vertigo, sono fumetti che ho davvero adorato.

Are we going to see any more Vertigo characters besides Swamp Thing? pic.twitter.com/P1BSpyLlLe — VitaOzymandias (@vita_ozymandias) March 7, 2023

Cos’è Vertigo Comics?

Vertigo Comics fu un’importante linea editoriale della DC Comics, fondata nel 1993 da Karen Berger. Essa era caratterizzata da una forte enfasi sulla narrativa adulta, con fumetti che trattavano temi complessi e maturi, spesso affrontando argomenti che sarebbero stati considerati inappropriati per la linea principale della DC. Tra questi temi troviamo la nudità, l’uso di droghe e tanta violenza. Nel corso dei suoi 27 anni di storia, Vertigo Comics è divenne sempre più famosa pubblicando molteplici serie famose che catturarono l’attenzione dei lettori. Tra queste troviamo opere del calibro di Preacher, Y: The Last Man e Fables. Queste serie si distinsero proprio per il loro stile unico, la loro narrativa complessa e la loro rappresentazione realistica della vita.

Foto: Prime Video

Tuttavia, nel 2020 la DC Comics decise di ritirare il marchio Vertigo, trasferendo la maggior parte della sua libreria alla nuova etichetta dell’azienda, la DC Black Label. Questo cambiamento segnò la fine di un’era importante nella storia dei fumetti americani e dette il via a numerose preoccupazioni tra i fan di Vertigo, che temevano di non poter più godere di nuove storie dai toni maturi.

Nonostante ciò, il lavoro di Vertigo Comics diede vita a numerosi adattamenti cinematografici e televisivi, come ad esempio la produzione Netflix, che ha messo in campo una serie televisiva di successo basata sulla celebre serie di fumetti The Sandman.