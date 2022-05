Makoto Yukimura, autore del manga Vinland Saga, e il regista dell’anime, Shuhei Yabuta, hanno rivelato il futuro dello stesso adattamento in occasione della produzione della Stagione 2 annunciata lo scorso luglio 2021.

Vinland Saga: rivelato il futuro dell’adattamento anime

In particolare si apprende che la Stagione 2 sarà realizzata dall’instancabile Studio MAPPA (Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale, Banana Fish, etc…) rimpiazzando, esattamente come accaduto con l’adattamento anime de L’Attacco dei Giganti, WIT Studio. Il regista precisa che ritornerà l’intero team di produzione, pertanto non vi saranno grandi cambiamenti di sorta.

Ancora, sempre il regista, la produzione pianifica un adattamento completo del manga sebbene quest’ultimo sia comunque ancora in corso e, sempre secondo Yabuta, vi saranno ulteriori stagioni dell’anime nel futuro prossimo.

Infine anche l’autore del manga edito in Italia per Star Comics ha preso parole dichiarando che i prossimi capitoli del manga porteranno poca serenità all’emotività della narrazione.

La Stagione 2 riprende le vicende narrate nel corso nella 1^ prodotta da Wit Studio (prime tre stagione anime de L’Attacco dei Giganti, fra le altre) e andata in onda nel 2019 per un totale di 25 episodi. Anche in Italia è attualmente visibile mediante Prime Video (Amazon).

Di cosa parla Vinland Saga?

Europa, Undicesimo Secolo. I popoli vichinghi sono ormai una forza inarrestabile e nessuna costa del continente può dirsi al sicuro dalle navi con la prua di drago. Inizia l’epica narrazione di Vinland Saga, in cui si intrecciano la Grande Storia e le vicende personali di un gruppo di personaggi come il giovane Thorfinn, il cui unico scopo è placare la sua sete di vendetta, e Askeladd, astuto capo di una torma di vichinghi. Dalle abili mani di Makoto Yukimura, una storia di guerra e di forti passioni che catapulta il lettore nel mondo sanguinario e violento dell’Europa medievale.

Vinland Saga: il manga e l’anime

Makoto Yukimura scrive e disegna Vinland Saga dal 2005 inizialmente attraverso le pagine di Weekly Shonen Magazine di Kodansha sino alla conclusione dello stesso anno per poi trasferirsi sulla rivista Afternoon. La serie è ambientata nel Nord Europa di inizio XI secolo ed è attualmente in corso con all’attivo 192 capitoli e 25 tankobon.

In Italia il manga è edito da Star Comics.

La serie anime è stata annunciata nel 2018 per poi andare in onda nel 2019 con la produzione di Wit Studio e la regia di Shuhei Yabuta. In Italia e nel resto del mondo è disponibile attraverso la piattaforma streaming di Amazon, Prime Video. L’anime si compone di 25 episodi.