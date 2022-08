Continua a prendere forma il cast di The Ballad of Songbirds and Snakes, prequel di The Hunger Games basato sull’omonimo romanzo del 2020. Da Variety apprendiamo che il premio Oscar Viola Davis sarà la villain del film: vestirà infatti i panni di Volumnia Gaul, cinica ideatrice dei giochi mortali tra teenager.

Viola Davis entra nel cast del prequel di The Hunger Games

La storia del prequel sarà incentrata sulle origini di Coriolanus Snow, colui che diventerà poi il perfido dittatore di Panem in The Hunger Games. The Ballad of Songbirds and Snakes è infatti ambientato 64 anni prima gli eventi narrati nei film successivi e permetterà ai fan di scoprire un lato inatteso del noto antagonista. Snow, interpretato da Tom Blyth, viene descritto come un adolescente in cerca di qualcosa di diverso, che non riesce a trovare nel nido familiare.

Proveniente da una famiglia privilegiata il giovane Coriolanus è una persona brillante, affascinante e che sembra avere tutte le carte in regola per ricoprire il ruolo dell’eroe. Fanno parte del cast anche Rachel Zegler nei panni di Lucy Gray Baird, Hunter Schafer in quelli del cugino e fido alleato Tigris Snow e Peter Dinklage come Casca Highbottom.

The Ballad of Songbirds and Snakes sarà scritto da Michael Arndt e diretto da Francis Lawrence, regista del secondo film di Hunger Games e del terzo, che fu diviso in due parti. L’uscita nelle sale è fissata al 17 novembre 2023. Dopo il successo globale ottenuto dai film con protagonista Jennifer Lawrence nei panni di Katniss Everdeen, Lionsgate è pronta a scommettere nuovamente sul franchise con questo prequel e magari con altri progetti in cantiere.

Nel frattempo si vocifera che Viola Davis possa tornare anche a vestire i panni di Amanda Waller in uno spinoff televisivo a lei dedicato. Dopo il ruolo in The Suicide Squad potremmo rivederla sul piccolo schermo, ma James Gunn non si è sbottonato al riguardo nonostante abbia confermato di essere al lavoro su altri progetti per la DC.