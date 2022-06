Finalmente abbiamo la data d’uscita della seconda stagione di Made in Abyss, adattamento dell’omonimo manga di Akihito Tsukushi, edito in Italia dalla J-POP (acquistatelo su Amazon) si intitola Made in Abyss: Retsujitsu no Ogonkyo (The Golden City of the Scorching Sun). Un nuovo trailer ha infatti rivelato che l’anime uscirà il 6 luglio di quest’anno. Non solo. Il trailer ci mostra un nuovo personaggio di nome Vueko.

Conosciamo Vueko nel trailer di Made in Abyss 2

Vueko, il cui nome completo è Vueroeruko, è una donna misteriosa che è stata incatenata per il collo in una profonda fossa di fango sotto Ilblu prima che Riko la liberasse.

Il nuovo trailer ci mostra diverse persone che soccombono agli effetti di una grave malattia, che chi ha familiarità con gli eventi della prima stagione di Made In Abyss saprà che è una conseguenza dell’avventurarsi nelle profondità dell’Abisso. Queste persone vengono curate da Vueko, un membro di Ganja, un corpo di suicidi che mira a raggiungere quella che chiama “La città d’oro”, una terra misteriosa presumibilmente in uno degli strati più profondi dell’Abisso. Il trailer lascia intendere che Vueko avrà un ruolo importante negli eventi di questa stagione, poiché un altro personaggio afferma che sarà “la nostra salvatrice”.

Qui sotto potete guardare il trailer:

La seconda stagione di Made in Abyss

Tornano anche i tre membri principali del cast insieme a diverse nuove aggiunte: Miyu Tomita interpreterà Riko, Mariya Ise sarà Reg, Shiori Izawa sarà Nanachi, Misaki Kuno interpreterà Faputa, Yuka Terasaki sarà Vueko, Hiroaki Hirata darà la voce a Wazukyan e Mitsuki Saiga sarà Belaf. Abbiamo poi Hiroki Gotō come Majikaja, Kana Ichinose come Maaa, Kimiko Saitō nel ruolo di Muugi e Ryota Takeuchi come Gaburoon. Natsuko Hara, Inori Minase e Toshiyuki Morikawa ritornano rispettivamente come Meinya, Prushka, e Bondrewd.

Lo staff vede Masayuki Kojima alla regia, Hitoshi Haga come assistente alla regia, Hideyuki Kurata si occupa della composizione della serie, Kazuchika Kise della Produzione IG, Miyao Yamashita del colore, Tsunetaka Ema è il direttore della fotografia, Yō Yamada è il direttore del suono, Toru Noguchi degli effetti sonori, Kevin Penkin della musica, Hiromitsu Iijima è il produttore musicale insieme a Irma la Douce e Kinema Citrus si occupa delle animazioni.

Inoltre, Yuka Kuroda si unisce a Kise come secondo character designer. Il designer di oggetti di scena della prima stagione Takeshi Takakura è ora il leader del design, con Takumi Sakura accreditato come designer di oggetti di scena della nuova stagione. Teru Sekiguchi di Inspired si unisce a Osamu Masuyama come s oecondo art director. Masayuki Kurosawa si occupa del montaggio e Kadokawa sta collaborando alla produzione musicale.

Made in Abyss: manga e anime

Il manga di Made in Abyss è scritto e disegnato da Akihito Tsukushi e pubblicato online sul sito Manga Life Win di Takeshobo dal 2012. Il primo volume tankōbon è uscito il 31 luglio 2013. In Italia Made in Abyss è pubblicato dalla J-POP:

La prima stagione anime, composta da 13 episodi, prodotta da Kinema Citrus è stata trasmessa in Giappone tra il 7 luglio e il 29 settembre 2017. In Italia è disponibile su VVVVID gratuitamente sia in versione sottotitolata sia con il doppiaggio Italiano; la versione doppiata è anche su Amazon Prime Video per gli abbonati al servizio.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

La stagione è stata riassunta in due film usciti al cinema: Tabidachi no Yoake, uscito in Giappone il 4 gennaio 2019 e Horo Suru Tasogare che ha debuttato il 18 gennaio 2019. Un film sequel, Dawn of the Deep Soul (Fukaki Tamashii no Reimei) è uscito in Giappone il 17 gennaio 2020 mentre da noi Dynit lo pubblicherà in home video a settembre.