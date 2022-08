Wakanda Forever si fa sempre più vicino e dal merchandise di Hasbro si iniziano ad intravedere “cose” che potrebbero anche farci capire chi possa essere il sostituto del compianto Chadwick Boseman. La nuova Wave della linea Marvel Legends propone a tal fine alcuni personaggi tratti dal prossimo film del Marvel Cinematic Universe, Black Panther: Wakanda Forever dove, oltre alla probabile presenza di una nuova Pantera Nera ( e qui le speculazioni si sprecano) vedremo anche l’esordio di personaggi come Namor, con origini del tutto nuove rispetto ai fumetti, e Riri Williams a.k.a. Ironheart. La Wave non è composta solamente da personaggi che appariranno nel film ma anche da altri tratti dai fumetti che spesso vengono utilizzati per comporre la Built-A-Figure che se vi state chiedendo cosa sia altro non è che una particolare figure, non venduta separatamente, i cui pezzi sono suddivisi nelle varie uscite della wave. In questo caso la figure che si andrà a comporre è quella del villain del film, Attuma.

Wakanda Forever Hasbro – Quali figure?

Ma quali figure saranno presenti in questa Wave della marvel Legends? A conti fatti, contando anche il cattivone di turno, Attuma, le figure saranno in tutto sette, suddivise in quattro figure tratte da Wakanda Forever e due dai fumetti. I personaggi inclusi tratti dal film saranno:

Everett Ross

Okoye

Nakia

Namor

Attuma

a cui si aggiungeranno

Black Panther (comics)

Hatut Zeraze (comics)

Dove trovarle?

Le figure sono state presentate in occasione del SDCC 2022 e sono attualmente in preordine presso vari store online con un prezzo di 31,99 euro circa con uscita prevista per il mese di Febbraio 2023.

