Warner Bros. augura buon compleanno a Idris Elba, scambiandolo per Deadshot

Warner Bros. UK ha recentemente augurato buon compleanno a Idris Elba di The Suicide Squad (qui trovate la nostra recensione del film). Tuttavia, nel farlo la società si è riferita erroneamente al suo personaggio del DC Extended Universe chiamandolo con un altro nome: così, è successo che per qualche motivo sia stato scambiato Bloodsport con Deadshot, il che ha subito catturato l’attenzione dei fan.

Lo scambio di persona di Bloodsport con Deadshot

Il tweet in questione in cui c’è stato lo scambio di Bloodsport con Deadshot è stato prontamente cancellato da Warner Bros., ma non è sfuggito allo sguardo attento degli innumerevoli fan del DCEU e di Idris Elba, i quali, molto probabilmente consapevoli del fatto che sarebbe stato cancellato molto presto, hanno pensato bene di catturarlo nei loro screenshot per poter diffondere in rete questo errore. Il tweet originale, che trovate poco più in basso, recitava:

“Alcuni potrebbero conoscerlo come Stringer Bell, altri come Deadshot… Buon compleanno a Idris Elba“.

Come già accennato, nonostante il messaggio di auguri a Idris Elba per il suo compleanno in cui è stato scambiato il suo Bloodsport con Deadshot sia stato eliminato, gli screenshot salvati dai fan si stanno facendo strada su Twitter, e i tantissimi appassionati che lo stanno ricondividendo aggiungono all’immagine i propri commenti.

Deadshot è stato interpretato da Will Smith in Suicide Squad del 2016. Quando iniziarono i casting di The Suicide Squad – Missione Suicida e Idris Elba fu scelto per un ruolo allora misterioso, molti fan hanno pensato che fosse stato scelto per sostituire Will Smith nel ruolo di Deadshot, poiché i suoi impegni di lavoro gli impedirono di riprendere quel ruolo. Alla fine, si scoprì che Idris Elba avrebbe interpretato Bloodsport, le cui abilità possono certamente ricordare quelle di Deadshot, anche se questo di certo non giustifica il fatto che Warner Bros. abbia scambiato Bloodsport con Deadshot

Gustatevi The Suicide Squad – Missione Suicida al cinema e preordinate la vostra copia originale in steelbook Blu-Ray del film qui su Amazon.