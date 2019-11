Warner Bros. interessata ad altri film sui cattivi di Batman?

Il film di Joker diretto da Todd Philips è stato un successo su tutti i fronti, tanto che si è già parlato di un possibile sequel (recentemente smentito) e sulla possibilità che il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix abbia aperto a possibili film sui vari cattivi dell’universo di Batman.

Un nuovo articolo di Variety riporta che gli attuali piani di Warner Bros. per il futuro dell’universo cinematografico DC, siano una serie di film incentrati sugli iconici cattivi dell’uomo pipistrello, subito dopo il nuovo The Batman diretto da Matt Reeves.

“[…]Robert Pattinson indosserà il mantello e la maschera in” The Batman “, che sarà diretto da Matt Reeves (“L’alba del Pianeta delle Scimmie”) e avrà al suo interno cattivi come l’Enigmista (Paul Dano), Il Pinguino (Colin Farrell) e Catwoman (Zoe Kravitz). Se il film funziona , la Warner Bros. e la DC credono che alcuni di questi criminali potrebbero essere in prima linea per dei propri film spin-off. I membri chiave del cast di “The Batman” e “Birds of Prey” hanno opzioni contrattuali per apparire in sequel e film indipendenti “.

Per coloro che conoscono bene l’universo cinematografico della DC, questa notizia non sembra così eclatante. Basti pensare che ancora prima che fosse dichiarato un “universo esteso e condiviso”, già aveva dato modo di generare vari spin-off e cross-over tra le varie pellicole. Allo stesso tempo, però, dopo il successo di Joker, la Warner Bros. sembra essere stata molto attenta nella selezione del cast, ingaggiando nei vari ruoli di cattivi molti attori di un certo spessore che in ipotetici film in solitaria darebbero sicuramente un preziosissimo contributo.

Di tutti quelli che saranno presenti nel film, Catwoman, interpretata da Zoe Kravitz , sembra la scelta facile più facile per un film in solitaria. Il personaggio ha avuto davvero molto spazio all’interno della mitologia di Batman e le storie recenti hanno avvicinato lei e l’uomo pipistrello più che mai. Per tutti i fan, sarebbe davvero un ottima occasione per cancellare la versione di Halle Berry dello sfortunato film del 2004.