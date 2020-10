Willow diventerà una serie tv su Disney+

La serie tv di Willow si farà! La serie tv fantasy basata sull’omonimo film di culto vedrà la produzione per la piattaforma di streaming Disney, con la lavorazione ai blocchi di partenza a partire dal prossimo anno. Le riprese partiranno infatti nel 2021 e, come anticipato la scorsa estate, la serie tv di Willow verrà girata in Galles.

Non solo Star Wars, ma anche film, serie animate e serie TV sono disponibili su Disney+. La piattaforma offre anche numerosi documentari e dietro le quinte delle vostre serie preferite!

L’annuncio della produzione della serie è arrivato a sorpresa nella serata di ieri, tuttavia le indiscrezioni che avevano anticipato questo avvenimento hanno iniziato ad affiorare nei mesi scorsi. La serie tv Disney+ di Willow vedrà la partecipazione di Jonathan Kasdan (Solo: A Star Wars Story) e Wendy Mericle (Arrow), nel ruolo di showrunner, e coinvolgerà anche Ron Howard come produttore esecutivo.

Howard, il regista dell’omonima pellicola del 1988, era stato tra i promotori del progetto parlandone alla stampa e agli appassionati nel corso di quest’anno e iniziando a collaborare alla stesura della serie in compagnia di Kasdan.

La serie di Willow sarà un sequel e sarà ambientata anni dopo gli eventi narrati nel film. La storia introdurrà un cast di nuovi personaggi, ma una cosa è certa Willow Ufgood, interpretato da Warwick Davis, farà il suo ritorno.

Davis ha confermato la sua presenza nella serie dichiarando che di essere davvero entusiasta di tornare nei panni di questo personaggio. La natura benevola e coraggiosa di Willow, per Davis, è un aspetto in grado di influenzare le azioni eroiche di ogni persona e quindi per questo motivo si sente estremamente onorato nel dover riprendere questo ruolo.

Il pilot della serie tv sarà diretto da Jon M. Chu (Step Up 3D, Crazy & Rich, In the Heights – Sognando a New York) su sceneggiatura di Kasdan. Per Chu la serie tv riprenderà una storia senza tempo, arricchendo la sua mitologia grazie all’introduzione di personaggi innovativi e momenti che saranno in grado di sorprendere gli appassionati.