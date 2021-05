WIT Studio (L’Attacco dei Giganti) lancia un progetto annuale per il 10° anniversario

Lo studio di animazione giapponese WIT, fondato il 1 giugno 2012 dai produttori di Production IG come sussidiaria di IG Port e noto per avere prodotto le prime tre stagioni de L’Attacco dei Giganti, L’Attacco dei Giganti: Lost Girl, The Ancient Magus Bride e molti altri, ha pubblicato, sul suo sito ufficiale, un calendario di eventi lungo un anno, per celebrare il suo 10° anniversario nell’industria dell’animazione.

Il progetto include il piano dello studio di realizzare vari lavori ed eventi a partire da giugno di quest’anno fino a maggio 2022.

WIT Studio: la celebrazione del 10° anniversario

Per quanto riguarda specificatamente il progetto per il 10° anniversario di WIT Studio, si inizierà con un talk show online condotto dal personaggio radiofonico Hisanori Yoshida con un’intervista al co-fondatore e produttore di animazione Tetsuya Nakatake, e al direttore di animazione e character designer Kyōji Asano. Anche l’animatore e regista Tetsuro Araki sarà presente come ospite nello show per condividere e dare uno sguardo indietro ai 10 anni passati di WIT Studio dal punto di vista della realizzazione di anime. Il talk show online si terrà il 13 giugno 2021 14:00-15:10 (ora giapponese).

Non solo. WIT Studio ha annunciato la sua partnership con Movic Co., Ltd., una compagnia d’intrattenimento che si occupa in modo completo dell’utilizzo di contenuti anime, dalla pianificazione e sviluppo del prodotto alle mostre programmate. Ci sarà un’esposizione di materiali di produzione di valore e di qualità di WIT Studio, una sessione di autografi e un talk show. Verrà anche lanciato il negozio online ufficiale di WIT Studio e maggiori informazioni verranno annunciate durante l’evento.

Il presidente e CEO di WIT Studio, George Wada, annuncerà in seguito i piani dello studio per i prossimi mesi, ma intanto ha ringraziato tutti coloro che stanno continuamente sostenendo l’azienda.

“WIT Studio, che ha iniziato nel giugno 2012, festeggia quest’anno il suo 10° anno. Questa volta, terremo “WIT STUDIO 10th Anniversary Year Project” da giugno 2021 a maggio 2022 .

Abbiamo preparato opere e progetti in modo da poter consegnare ciò che abbiamo accumulato finora a tutti. Vorrei godermi il “WIT STUDIO 10th Anniversary Year Project” a partire da qui con tutti.

Grazie per il vostro sostegno!”

Lo studio nel corso degli anni ha prodotto molti anime degni di nota e il futuro dello studio d’animazione si prospetta altrettanto prospero. Attendiamo quindi quali altri progetti sarà in grado di creare nei prossimi anni.

