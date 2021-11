Wizards of the Coast registra il marchio Atomic Arcade

Wizards of the Coast, casa produttrice di due dei più grandi e iconici sistemi di gioco “da tavolo”, ovvero Magic: The Gathering e il re incontrastato dei giochi di ruolo, Dungeons & Dragons, ha ultimamente registrato un nuovo marchio: Atomic Arcade.

Stando a quanto dichiarato da Wizards of the Coast, Atomic Arcade sarà in nome di una applicazione riguardante “beni e servizi” in grado di fornire, così come riportato direttamente dall’azienda:

Servizi di intrattenimento , quali giochi online per computer e giochi multiplayer interattivi, collegati a una rete globale dedicata.

, quali giochi online per computer e giochi multiplayer interattivi, collegati a una rete globale dedicata. Giochi di ruolo fantasy , giochi da tavolo , giochi di carte collezionabili e giocattoli o action figures da collezione .

, , e giocattoli o action figures . Veri e propri videogames disponibili per il download, utilizzabili tramite computer, console e dispositivi wireless.

Wizards of the Coast, che ricordiamo essere una società di proprietà della Hasbro, ha richiesto la registrazione del marchio alla fine dello scorso ottobre, depositandolo poi separatamente per ciascuna delle tre “categorie” di prodotto che vi abbiamo elencato poco sopra.

Al momento non è ancora ben chiaro cosa Wizards of the Coast voglia fare con l’introduzione di Atomic Arcade, ma circolano già alcune speculazioni in merito, che lascerebbero ad intendere una volontà dell’azienda di sviluppare una sua piattaforma VTT (Virtual Table Top) proprietaria in stile Roll20, ma tagliata “su misura”per i propri prodotti o, perlomeno, una serie di servizi dedicati al supporto di questa fetta di mercato che ha incrementato notevolmente la sua popolarità anche grazie alle limitazioni imposte a causa della pandemia di Covid 19.

Indubbiamente, una piattaforma VTT proprietaria tutta dedicata ai prodotti Wizards of the Coast, potrebbe essere un’idea con svariate possibilità, anche alla luce degli ormai immancabili punti di incontro tra i suoi marchi di punta come, ad esempio, le campagne crossover tra Dungeons & Dragons (link Amazon per l’acquisto del Kit Essenziale) e Magic: the Gathering (link Amazon).