Roll20: ecco le novità in arrivo

Roll20 ha finalmente comunicato quali saranno le novità introdotte nel suo sistema: durante il fine settimana scorso l’azienda aveva infatti comunicato che avrebbe presto implementato una serie di nuove feature senza però entrare nei dettagli.

Tali novità vanno ad interessare il sistema nel suo complesso, ma anche giochi già presenti sulla piattaforma e nuove realtà.

Per quanto il sistema il team di sviluppo sembra voler puntare ad update destinati a migliorare, usando le loro parole, la “qualità della vita”: uno di tali cambiamenti ha interessato la barra degli strumenti.

Ulteriori innovazioni arriveranno da qui alla fine dell’anno e nei mesi seguenti: sono previsti nuovi aggiornamenti UI e UX.

Per coloro poco avvezzi a queste due sigle diamo un rapido (e non esaustivo) riassunto.

Con UI si intende tutto ciò che va ad impattare sull’Interfaccia dell’Utente, quindi principalmente design e visione dell’interfaccia ; UX è quanto incide sull’Esperienza vissuta dall’utente: sebbene non percepita direttamente dallo stesso permette di migliorare nel complesso l’usufruizione del sistema, come ad esempio algoritmi di calcolo.

Insomma se Roll20 fosse il mare, l’UI sarebbe la nave e l’UX il viaggio.

A tal proposito una delle più recenti implementazioni è il Roll20 Reserve, un sistema completamente nuovo di acquisizione di feature che prevede rilasci mensili di materiale speciale. Questo sarà disponibile per un mese, gratuitamente, a coloro che sono iscritti con un profilo PRO (a pagamento) e dopo tale periodo potranno essere acquistati da tutti gli utenti.

Ancora: un’altra modifica andrà ad impattare sulla nuova visuale della griglia di gioco.

Alcune novità andranno ad interessare anche l’esperienza mobile di Roll20, la tanto annunciata companion app per Android e iPhone. L’azienda ha fatto sapere che al momento stanno lavorando sull’introdurre delle Schede Personaggio e sulla possibilità che i risultati dei tiri di dado vadano direttamente dall’app alla versione VTT (virtual tabletop).

Passando ai giochi veri e propri, nel suo comunicato Roll20 ha rilasciato delle vere e proprie “bombe”!

Per prima cosa le nuove entrate: Warhammer Fantasy (già disponibile), Alien RPG (dal 27 Ottobre) e Companion’s Tale (primo trimestre 2021).

E, stando al comunicato, altri sono prossimi ad unirsi alla “famiglia”.

Ma le novità andranno ad interessare anche sistemi di gioco già presenti da tempo sulla piattaforma Roll20.

In arrivo a breve avremo gli Alien Archive 3 e 4 per Starfinder, mnetre per fine novembre è programmato l’ingresso di Cthulhu’s Investigator Handbook.

Anche per il re dei gdr, D&D 5° edizione non mancano, enormi, novità: è già disponibile il Tome of Beast 2 della Kobold Press, mentre entro fine anno sarà integrato il materiale proveniente da Tasha’s Cauldron of Everything, Sword Coast Adventurer’s Guide e Dungeon Master’s Guide.