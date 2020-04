Wizards of the Coast rilascia materiali gratuiti per stare a casa

Con l’emergenza sanitaria che ha ormai raggiunto proporzioni planetarie, molti sono obbligati in casa da una clausura forzata. Wizards of the Coast, storica casa editrice di giochi di ruolo, accorre in sostegno ai propri fan, proponendo quotidianamente nuovi materiali gratuiti con cui poter intrattenersi ai tempi della pandemia.

Dal comunicato ufficiale:

Con le scuole chiuse in tutte le parti del mondo, molti genitori e caregiver sono a casa con i loro bambini, tra loro vi sono anche molti membri della comunità di Dungeons & Dragons. Se hai bisogno di divertimento e di materiale educativo da condividere o da giocare coi tuoi bambini, puoi controllare la nostra pagina web ogni giorno per trovare cose di D&D che possano aiutati in questo periodo. Se tu o qualcuno che conosci è un giovane giocatore, stiamo anche rilasciando risorse per rendere ancora più semplice l’ingresso nel mondo di D&D.

Wizards of the Coast ha iniziato a rilasciare i materiali gratuiti sul suo sito a partire dal 6 aprile. Le release proseguiranno dal lunedì al venerdì fino a data da destinarsi. Sebbene alcuni dei prodotti proposti siano sempre disponibili gratuitamente, altri saranno scaricabili per un tempo limitato, quindi torneranno a essere limitati da un paywall.

Tra gli elementi da non perdersi segnaliamo Adventure with Muk, un adorabile fascicolo di attività per l’infanzia, lo Starter Set della quinta edizione di Dungeons & Dragons e le pagine da colorare per bambini che vengono pubblicate quotidianamente. L’unica, prevedibile, pecca a cui bisogna far buon viso è che tutti i contenuti sono esclusivamente in lingua inglese.

Asmodee, distributore italiano del gioco, non ha emulato un intervento di tale portata, ma ha comunque messo a disposizione dei giochi da tavolo Print&Play con cui intrattenere tutta la famiglia.