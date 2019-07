WotC annuncia un’edizione speciale di Tyranny of Dragons

WotC annuncia un'edizione speciale dei moduli di gioco Tyranny of Dragons per Dungeons&Dragons.

Wizards of the Coast, la succursale Hasbro specializzata nella produzione di Dungeons&Dragons, ha appena annunciato che verrà rilasciata un’edizione speciale di Tyranny of Dragons. Prima campagna ufficiale per l’ultima edizione del gioco di ruolo più grande del mondo, in origine venne rilasciata in due moduli (Hoard of the dragon queen e Rise of Tiamat) che per l’occasione verranno uniti in un solo volume.

Dal sito ufficiale ecco un riassunto della campagna:

Evita il catastrofico ritorno di Tiamat in questa avventura per il più grande gioco di ruolo del mondo. Spinto da una temeraria sete di potere, il Culto del Drago sta portando avanti un basflemo piano per riportare Tiamat nel Faerûn. Con l’appoggio dei draghi e dei Maghi Rossi di Thay, i cultisti avanzano di città in città, sbaragliando tutti coloro che si oppongono a loro e accumulando un enorme tesoro per la loro temibile regina. La minaccia di annientamento è diventata così pressante che organizzazioni avversarie come Arpisti e Zhentarim si sono unite nella lotta al Culto. Gli eroi non possono fallire, o Faerûn soccomberà alla tirannia dei draghi. Comunque vada, il mondo non sarà più lo stesso.

Oltre a includere due volumi in uno, questa nuova edizione vedrà una copertina disegnata appositamente da Hydro74: artista di grande talento già noto, nel mondo del gdr, per essere stato l’autore di molte copertine di manuali in versione limitata o speciale di D&D.

Saranno inoltre inserite concept arts e bozzetti che permetteranno di capire meglio come si è sviluppato il processo creativo durante la realizzazione di questa avventura. Dulcis in fundo questa nuova edizione includerà anche le errata necessarie a colmare le mancanze della precedente versione e una rielaborazione del capitolo iniziale (spesso considerato molto arduo da affrontare)

Il rilascio avverrà esattamente 5 anni dopo la pubblicazione del secondo, e ultimo, modulo della campagna: infatti le date ufficiale di pubblicazione dei due capitoli sono rispettivamente 14 Agosto e 21 Ottobre 2014; l’edizione speciale della campagna verrà rilasciata sul mercato il 22 Ottobre, ad un prezzo consigliato di 49,95$