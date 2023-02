In vista di NXT Vengeance Day, nuovo evento speciale del terzo brand della WWE, abbiamo partecipato a una conference call internazionale con Shawn Michaels. L’Hall of Famer, ormai da tempo supervisore creativo di NXT, ha parlato in maniera molto limpida dello status attuale del brand, di cosa ci si possa aspettare in futuro e del tanto atteso lancio di NXT Europe.

Intervista a Shawn Michaels: “Con Vengeance Day torniamo finalmente on the road”

La conference call si è aperta con una domanda riguardante il futuro di NXT on the road: quello di stasera sarà infatti il primo evento dopo tanto tempo ad essere trasmesso all’infuori del Performance Center di Orlando.

Siamo tutti entusiasti all’idea di tornare on the road dopo così tanto tempo. Tralasciando Stand & Deliver, Vengeance Day sarà il primo grande evento di NXT in tre anni che faremo all’infuori del Performance Center. Sono tutti ragazzi nuovi che si esibiranno per la prima volta e ovviamente sentono la pressione del grande evento, ma l’entusiasmo di tutti è alle stelle. Al momento sono stati venduti oltre 5000 biglietti, ma ci aspettiamo di fare il tutto esaurito.

Il main event di NXT Vengeance Day vedrà il campione in carica Bron Breakker difendere il titolo dall’assalto dell’australiano Grayson Waller all’interno di una gabbia d’acciaio. Da molti definito il futuro della WWE, Shawn ha avuto parole di elogio nei suoi confronti.

Grayson è nel mio radar da tempo. Avrà nuovamente un’occasione titolata nel main event di uno show, questa volta all’interno di una gabbia, ma tutto dipende da lui. Penso sia un ragazzo molto talentuoso e con del grande potenziale. Anche lui lo sa ed è per questo che ha un’attitudine percepita come arrogante, ma lo capisco. Avevo preso sotto la mia ala protettrice Grayson e Carmelo, portandoli a 205 Live e poi li ho voluti nella nuova gestione di NXT. Ma ci sono tantissimi altri ragazzi che stanno dimostrando il loro talento come lo stesso Bron, Tony D o i Creed Brothers. Il futuro è molto roseo.

Tra i potenziali “showstealer” della serata c’è l’atteso 2 out of 3 falls match tra Apollo Crews e Carmelo Hayes, ormai in rivalità da mesi per stabilire chi davvero sia il migliore in quel di NXT.

Forse una delle card più ricche che abbiamo mai presentato fino ad ora. Il match che attendo di più è il 2 out of 3 falls tra Apollo Crews e Carmelo Hayes. Due atleti completamente differenti tra loro ma con doti atletiche innaturali. Sono sicuro che regaleranno un grande spettacolo.

La call non si poteva ovviamente concludere senza una domanda sul futuro di NXT Europe, nuovo brand che andrà a rimpiazzare NXT UK.

Al momento non posso ancora dire molto, ma vi assicuro che l’infrastruttura è partita. Siamo alla ricerca di arene, palazzetti e potenziali date per organizzare al meglio il tutto. NXT Europe è un progetto a cui teniamo particolarmente, sia io sia Hunter, e non vogliamo affrettare il processo. Ci saranno sicuramente degli aggiornamenti precisi nei prossimi mesi.

Dove vedere NXT Vengeance Day

Il nuovo evento di NXT andrà in onda questa sera in diretta dallo Spectrum Center di Charlotte (North Carolina) e sarà visibile esclusivamente sul WWE Network. Le puntate settimanali di NXT vanno invece in onda, con il commento in italiano, sulla piattaforma Discovery+.