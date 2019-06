X-Men: Dark Phoenix, il progetto iniziale prevedeva due film

Secondo le ultime indiscrezioni, inizialmente il progetto di X-Men: Dark Phoenix era differente: il film doveva essere suddiviso in due film differenti.

A quanto pare il nuovo film dell’Universo Cinematografico Marvel, X-Men: Dark Phoenix, non ha riscontrato grande successo. Infatti sono stati registrati solamente 33 milioni di dollari di incasso durante i primi tre giorni di programmazione. Dopo questo risultato negativo, è stato reso noto che inizialmente il progetto di X-Men: Dark Phoenix era stato concepito in maniera completamente diversa: l’opera cinematografica doveva essere suddivisa in due film differenti.

A quanto pare, però il CEO di 20th Century Fox, ha deciso di realizzare un solo film. Potrebbe essere questa la causa dello scarso successo del film sui Mutanti? Certo è che l’opera cinematografica dell’Universo Marvel ha subito molte modifiche, ed è stata sottoposta più volte alla rielaborazioni di alcune sue parti.

Insomma, sembrerebbe che tanti piccoli dettagli abbiano causato il poco successo di X-Men: Dark Phoenix, prodotto dal regista Simon Kinberg. Quest’ultimo avrebbe anche affermato che alcune riprese del nuovo film sui Mutanti sono state cambiate a causa dell’arrivo di Capitan Marvel. A tal proposito il regista avrebbe affermato:

“La verità è che credo che la visione di Captain Marvel ci abbia imposto di effettuare delle variazioni sostanziali.. ma la decisione di rigirare alcune scene era stata presa prima dell’uscita della pellicola Marvel.”

Aggiungendo subito dopo:

“Detto questo, il finale originale che avevo progettato con degli storyboard aveva troppi elementi in comune con le ultimissime scene di Captain Marvel”.

Dunque, inizialmente il nuovo film di Simon Kinberg doveva essere suddiviso in due parti differenti e il cambio di rotta potrebbe essere stato la causa dell’insuccesso. Voi avete già visto il nuovo film X-Men: Dark Phoenix? Cosa ne pensate?