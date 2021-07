Your Name: un altro regista abbandona il live-action

Nuovi problemi per l’atteso adattamento live-action di Your Name, il lungometraggio anime uscito nel 2016 scritto e diretto da Makoto Shinkai, che ha ispirato l’omonomo romanzo Kimi no na wa, pubblicato, insieme al manga, dalla casa editrice J-POP. Sembra infatti che il regista Lee Isaac Chung, abbia deciso di abbandonare il progetto seguendo quindi l’esempio di Marc Webb.

Your Name: Lee Isaac Chung abbandona il progetto

Il live-action di Your Name è previsto per uscire nel 2022 ma a quanto pare sta affrontando un problema dopo l’altro.

Infatti questa non è la prima volta che un regista decide di abbondare la produzione. Marc Webb, regista di 500 Giorni Insieme, The Amazing Spider-Man 1 e 2 e The Only Living Boy in New York, in precedenza aveva deciso di lasciare il set per motivi non confermati. Anche in questo caso non sono state rese note le motivazioni dietro la scelta di Lee Isaac Chung, noto per aver lavorato in precedenza all’acclamato Minari, per il quale è stato nominato come miglior regista agli Academy Awards.

La partenza di Lee Isaac Chung ha quindi lasciato il film senza regista. Paramount sta già esaminando altri potenziali registi, ma non sono stati resi noti i nomi.

Vi ricordiamo che il lungometraggio di Your Name ha alle spalle un successo senza precedenti ed stato, senza ombra di dubbio, uno dei più redditizi della storia del cinema giapponese, con un incasso di 303 milioni di dollari soltanto in patria.

I diritti per la trasposizione in live-action sono stati contesi e alla fine la Paramount e la Bad Robot si sono date subito da fare per acquisirne i diritti, essendo J.J. Abrams un grande fan del film originale.

A proposito di Your Name

Il lungometraggio di Your Name è stato prodotto da CoMix Wave Films e distribuito da Toho. A lavorare sul film sono stati Masayoshi Tanaka che si è occupato del character design e il gruppo musicale Radwimps che ha composto la colonna sonora.

Il film è stato presentato per la prima volta all’Anime Expo 2016 svoltosi a Los Angeles, California il 3 luglio 2016, e successivamente in Giappone il 26 agosto 2016. In Italia è uscito al cinema dal 23 al 25 gennaio 2017 grazie a una collaborazione fra Dynit e Nexo Digital.

Per quanto riguarda il romanzo, è stato pubblicato in Giappone da Kadokawa nel giugno 2016, mentre in Italia è edito da J-POP insieme all’omonimo adattamento manga disegnato da Ranmaru Kotone, serializzato sulla rivista Monthly Comic Alive di Media Factory dal 27 maggio 2016 al 27 gennaio 2017. In seguito sono stati pubblicati tre volumi in formato tankōbon. La J-POP ha poi raccolto i tre volumi in un box da collezione.

Due vite parallele, un incontro impossibile…

Preparatevi a conoscere Mitsuha e Taki, una ragazza e un ragazzo che agli angoli oposti del Giappone si ritrovano uniti da strani sogni, in cui vivono uno nel corpo dell’altra. Intanto, un’antica cometa sta per passare nei cieli della Terra…

Il manga your name. Another Side: Earthbound è stato invece pubblicato sul servizio di distribuzione gratuito gestito dalla Cygames a partire dal 15 agosto 2017 e in seguito i capitoli sono stati raccolti in due tankōbon, dalla Kadokawa. In Italia, i due volumi sono stati pubblicati sempre dalla J-POP nel 2020 insieme al romanzo che potete acquistare su Amazon.