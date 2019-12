YouTube Rewind: i video più visti nel 2019

Come è stato questo 2019 secondo YouTube? Nella giornata di oggi la piattaforma video dovrebbe diffondere l’attesissimo YouTube Rewind, ma nel frattempo sappiamo già quali sono stati i video più visti in Italia.

Dal 2014 in poi YouTube dedica due playilist speciali in grado di tenere conto dei contenuti più popolari in ogni paese del mondo.

Il 2019 italiano è stato caratterizzato da tormentoni, reality e talnet show e tante risate.

A farla da padrone è stato Carote di Nuela, la sua celebre audizione di X-Factor non è certo passata inosservata. Subito dietro all’inconsueto inedito invece troviamo la cover de iPantellas del brano, trionfatore a San Remo, Soldi di Mahmood.

San Remo, si è guadagnato ben tre posizionamenti in classifica, con tre contenuti legati al festival canoro italiano più amato/odiato di sempre. Si tratta di “Le canzoni di Sanremo cantate da nonna” di Casa Surace, “Una notte con Will Smith” di Fabio Rovazzi e Sanremo 2019 – Lo show di Pio e Amedeo.

Di seguito ecco la classifica dei video non musicali più popolari:

“CAROTE” – il tormentone di X Factor 2019 l Audizioni 2

Parodia Mahmood – Soldi – iPantellas

I ragazzi arrivano al Collegio – prima puntata – Il Collegio 3

Le canzoni di Sanremo cantate da nonna (parodia)

Una notte con Will Smith

Juventus 4-3 Napoli

Me contro Te il film l La vendetta del Signor S (prossimamente al cinema)

Hindaco “I love it” – Blind Auditions #3 – TVOI 2019

Sanremo 2019 – Lo show di Pio e Amedeo

Papà soldato torna dalla guerra e fa una sorpresa alla moglie che ha appena partorito due gemelle

Ma quando si tratta di musica, quali sono le preferenze degli utenti italiani?

Secondo la top ten dedicata ai video musicali, ad eccezione di un unico posizionamento, gli utenti prediligono cantanti italiani.

Al primo posto, non pago della parodia presente nell’altra playlist, ritroviamo ancora Soldi di Mahmood, seguito da Fred De Palma e Boomdabash, rivelando la presenza di artisti amati da un pubblico giovane.

Di seguito ecco la classifica dei video musicali più popolari:

Mahmood – Soldi (prod. Dardust & Charlie Charles)

Fred De Palma – Una volta ancora (feat Ana Mena)

Boomdabash – Per un milione

Daddy Yankee & Snow – Con Calma

Takagi & Ketra, OMI, Giusy Ferreri – Jambo

Boomdabash, Alessandra Amoroso – Mambo Salentino

Benji & Fede – Dove e quando

Arrogante – Irama

J-AX – Ostia Lido

Elodie, Marracash – Margarita