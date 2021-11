Offerta Multibuy su Zavvi: super sconto sul “paio” di scarpe LEGO Adidas

Colpo grosso su Zavvi! Se siete appassionati di sneakers e vi piacerebbe costruirvi un vero “paio” di scarpe Adidas LEGO Adidas Originals Superstar, Zavvi ha l’offerta che fa per voi! Cederete alla tentazione?

COPERTINA

Fino al prossimo 7 novembre sarà possibile acquistare due copie del set LEGO Creator Expert #10282 adidas Originals Superstar al prezzo di € 125,98 e spese di spedizione gratuite anzichè € 179,98 come da listino sul sito LEGO. Non dovrete fare altro che aggiungere due copie del set al vostro carrello tramite questo link e utilizzare il codice sconto ADIDASFD.

Il prezzo di vendita consigliato citato nell’offerta è leggermente più alto di quello che si può trovare sul sito LEGO, ma lo sconto complessivo è davvero interessante per tutti coloro che vogliono costruirsi il “paio ” e non la singola scarpa.

Il set originale è basato sulla scarpa destra, ma in ogni copia del set LEGO Creator Expert #10282 adidas Originals Superstar (del quale vi abbiamo parlato in questo nostro articolo) sono inclusi 17 elementi LEGO extra che consentono di costruire la sneaker sinistra, creando così un vero “paio”.

FOTO PAIO (Credit photo: idisplayit.co.uk)

Il set, che strizza l’occhio tanto ai costruttori adulti del mattoncino alla ricerca di modelli di design quanto ai collezionisti e appassionati di sneakers, la scorsa estate è stato oggetto di una campagna basata sul legame tra il marchio adidas e la street art (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo)

per poi diventare il soggetto principale di un evento a Milano lo scorso settembre, durante il quale ne è stata realizzata la versione gigante dal nostro LEGO Certified Professional Riccardo Zangelmi

Cultura Pop dedicherà la puntata del 3 novembre di BRICK MANIA, l’appuntamento settimanale sulla piattaforma Twitch con i mattoncini, alla costruzione in tandem di due copie del set LEGO Creator Expert #10282 adidas Originals Superstar, una in versione “destra” e una in versione “sinistra”.