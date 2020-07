Zendaya e John David Washington hanno girato un film durante il lockdown

Si intitola Malcolm & Marie il film “segreto” che Zendaya e John David Washington hanno girato durante il lockdown. Dopo quasi quattro mesi di blocco totale dell’industria cinematografica, stiamo assistendo a un nuovo inizio e ne sono protagonisti proprio Zendaya e la star di Tenet, il prossimo film di Christopher Nolan, J.D. Washington.

Malcom & Marie è stato scritto e diretto dal creatore di Euphoria, Sam Levinson e la produzione è iniziata il 17 Giugno e si è completata il 2 Luglio. La trama del film è ancora top secret ma la rivista Deadline riporta che la pellicola sarà simile a Marriage Story, il film Netflix candidato agli oscar con protagonisti Adam Driver e Scarlett Johansson. La storia, inoltre, toccherà varie tematiche come, appunto, quella della situazione che stiamo vivendo. La conferma di questa notizia è arrivata qualche ora da via Twitter dal profilo di Zendaya che ha condiviso con i suoi follower una foto dal set.

Malcolm & Marie, con ogni probabilità, sarà l’unico film iniziato e finito durante questo isolamento dovuto alla pandemia di covid-19, anche se non è per nulla chiaro come e quando il film sarà distribuito. Il progetto ha già fatto grandissimi passi in avanti in pochissimo tempo, quindi nuove notizie giungeranno sicuramente molto presto. Sappiamo, inoltre, che Levinson e Zendaya hanno iniziato a sviluppare il film il 16 Marzo scorso e la sceneggiatura è stata scritta in meno di una settimana. Il regista, gli attori e altre pochissime persone sono i produttori e finanziatori del progetto Malcolm & Marie, il film è una sorta, quindi, di autoproduzione e siamo davvero curiosi di capire cosa ci racconterà la storia di questa pellicola.

