Smart TV Samsung | I migliori di agosto 2021

Da sempre, Samsung è uno dei produttori più competitivi in circolazione, in grado di offrire una vastissima gamma di prodotti in differenti categorie di prezzo. All’interno di questa guida andremo quindi innanzitutto a spiegarvi le differenze tra i vari pannelli, e dopo vi suggeriremo una lista di prodotti da considerare tra i numerosi smart TV Samsung.

LCD O QLED?

La prima domanda non poteva che essere questa. Nel corso degli ultimi anni Samsung ha premuto moltissimo l’acceleratore sui QLED, proponendoli come dispositivi in grado di raggiungere performance straordinarie in HDR, merito – ovviamente – di un picco di luminosità estremo, lontano dagli OLED e dai tradizionali LCD.

Portarsi un QLED a casa, però, non significa necessariamente avere una resa migliore del nero, poiché esistono televisori LCD dotati di algoritmo chiamato Local Dimming il quale riesce ad abbassare in modo naturale la luminosità delle zone più buie. I vantaggi più grandi dei QLED, quindi, risiedono nella vivacità dei colori, nelle performance in HDR e, in generale, nella luminosità di picco del display.

Sistema operativo e dimensioni schermo

A differenza di Sony, che da anni decide di appoggiarsi ad Android TV (quest’anno ha fatto il passaggio a Google TV), Samsung, esattamente come LG, punta su un sistema operativo proprietario. La gamma di applicazioni disponibili per il download non è pari a quella che è possibile trovare sui TV Sony, per ovvie ragioni, ma vi garantiamo che ci troverete dentro tutto il necessario se non di più. Il sistema operativo Tizen di Samsung, infatti, include tutte le più comuni app per lo streaming e non solo, da Disney+, Netflix e Prime Video.