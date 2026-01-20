Scegliere il software di editing fotografico giusto oggi è più difficile che mai. Ogni settimana escono nuovi programmi, aggiornamenti basati su intelligenza artificiale e alternative più o meno economiche ai nomi storici del settore. Non sorprende quindi che ricerche come “miglior programma per fotoritocco”, “alternativa a Photoshop” o “software editing foto gratis” siano tra le più frequenti su Google.

Se stai leggendo questa guida, probabilmente ti trovi davanti a una domanda molto semplice solo in apparenza: qual è il software giusto per me? La risposta non è universale, perché dipende da come scatti, da quanto tempo vuoi dedicare all’editing e dal risultato finale che ti aspetti. In questo articolo analizziamo i criteri decisivi per orientarti nella scelta, aiutandoti a capire non solo cosa scegliere, ma soprattutto perché, così da individuare con maggiore consapevolezza il software davvero adatto alle tue esigenze.

In collaborazione Luminar Neo Il migliore per l'editing AI intuitivo Software di editing fotografico AI-powered per Mac e Windows, ideale per fotografi di ogni livello. Vedi su Skylum Pro Interfaccia intuitiva e facile da usare, Strumenti IA potenti per editing rapido, Licenza perpetua disponibile (paga una volta), Si integra con Lightroom e Photoshop Contro Sistema di catalogazione meno completo di Lightroom, Esportazione multipla può essere lenta, Alcune funzioni richiedono abbonamento o estensioni a pagamento, Mancanza di completa funzione di Undo

Luminar Neo è un software di editing fotografico di nuova generazione sviluppato da Skylum, progettato per offrire risultati professionali con facilità grazie alle sue avanzate tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. Rilasciato nel febbraio 2022, Luminar Neo si distingue per la sua interfaccia intuitiva e un toolkit moderno che rende l'editing accessibile sia ai principianti che ai professionisti.



Il software integra strumenti IA avanzati come Sky AI per la sostituzione automatica del cielo, Face AI per il miglioramento dei ritratti, e GenErase per rimuovere elementi indesiderati dalle foto. Supporta file RAW, offre editing basato su layer e maschere, e si integra perfettamente con Lightroom e Photoshop come plugin.



Luminar Neo include anche estensioni professionali come HDR Merge, Focus Stacking, Noiseless AI e Upscale AI, permettendo di espandere le foto fino al 600% mantenendo la qualità. Il motore modulare garantisce prestazioni veloci e flussi di lavoro fluidi, mentre la sincronizzazione tra desktop e mobile consente di iniziare l'editing su un dispositivo e terminarlo su un altro.



Disponibile con licenza perpetua o abbonamento flessibile, Luminar Neo è la scelta ideale per chi cerca uno strumento potente, creativo ed efficiente per trasformare le proprie fotografie.

Adobe Lightroom Il migliore per editing cloud Software professionale per l'editing e l'organizzazione di foto con strumenti AI avanzati e sincronizzazione cloud multi-dispositivo. Vedi su Adobe Pro Editing non distruttivo con cronologia illimitata, Potenti strumenti IA (Denoise, Super Resolution, riconoscimento facciale), Sincronizzazione cloud multi-dispositivo, Gestione e organizzazione avanzata di grandi cataloghi fotografici Contro Modello di abbonamento obbligatorio, nessuna licenza perpetua, Prestazioni lente con cataloghi molto grandi, Curva di apprendimento iniziale per principianti, Richiede hardware adeguato (16GB RAM, GPU dedicata) per prestazioni ottimali

Adobe Lightroom è un'applicazione leader per l'editing e l'organizzazione delle immagini, progettata specificamente per fotografi di ogni livello. Disponibile per Windows, macOS, iOS, Android e web, offre una suite completa di strumenti per importare, visualizzare, organizzare e modificare grandi quantità di immagini digitali.



Il software si distingue per le sue funzionalità IA avanzate come Denoise, Generative Remove, riconoscimento facciale Sensei e Super Resolution, che migliorano significativamente le capacità di editing e l'efficienza del flusso di lavoro. L'editing non distruttivo garantisce che i file originali rimangano intatti, creando solo anteprime con le modifiche applicate.



Lightroom è disponibile in due versioni: Lightroom Classic, che archivia i file localmente con il set di funzionalità più esteso, e Lightroom CC, basato su cloud, che consente l'accesso e la sincronizzazione automatica delle foto su tutti i dispositivi. Include strumenti per correzione esposizione, bilanciamento del bianco, color grading, curve di tonalità, ritaglio, riduzione del rumore e molto altro.



Ideale per gestire cataloghi di foto di grandi dimensioni, Lightroom offre potenti funzionalità di ricerca intelligente, organizzazione per parole chiave, batch editing e preset personalizzabili. L'integrazione con Adobe Photoshop permette un flusso di lavoro completo per chi necessita di ritocchi avanzati oltre all'editing fotografico standard.

Canva Il migliore web based Piattaforma di design online con AI, editor drag-and-drop, templates e strumenti collaborativi per creare contenuti visivi professionali. Vedi su Canva Pro Interfaccia intuitiva drag-and-drop accessibile a tutti, Oltre 2 milioni di elementi grafici e template, Strumenti IA avanzati per design automatico, Collaborazione in tempo reale e Brand Kit Contro Molte funzioni premium a pagamento, Strumenti di editing limitati per professionisti, Richiede connessione internet per funzionare, Dipendenza da template preimpostati

Canva è una piattaforma di design grafico online che democratizza la creazione di contenuti visivi professionali. Con un'interfaccia intuitiva drag-and-drop, Canva permette a chiunque di realizzare progetti straordinari senza esperienza di design.



La piattaforma offre migliaia di template personalizzabili per social media, presentazioni, video, loghi, poster e molto altro. Grazie agli strumenti IA integrati come Magic Design e Magic Edit, puoi trasformare idee in contenuti visivi in pochi secondi.



Con oltre 2 milioni di elementi grafici, foto stock, video e tracce audio, Canva fornisce tutto il necessario per dare vita alla tua creatività. Il Brand Kit ti aiuta a mantenere la coerenza del marchio, mentre le funzionalità di collaborazione in tempo reale rendono semplice lavorare in team.



Disponibile sia in versione gratuita che Pro, Canva è la soluzione ideale per marketer, imprenditori, educatori e creatori di contenuti che vogliono progettare come professionisti senza la complessità dei software tradizionali.





ON1 Photo RAW Miglior per funzioni IA Software di editing fotografico all-in-one con elaborazione RAW, strumenti AI avanzati e mascheratura professionale senza abbonamento. Vedi su ON1 Pro Pagamento unico senza abbonamento obbligatorio, Strumenti IA avanzati integrati (Resize AI, NoNoise AI, Portrait AI), Editing non distruttivo con supporto completo per livelli, Alternativa completa a Lightroom e Photoshop in un'unica app Contro Curva di apprendimento iniziale ripida, Elaborazione RAW inferiore rispetto a software specializzati come DxO PhotoLab, L'interfaccia può risultare confusa per i principianti, Richiede GPU potente per prestazioni ottimali con funzioni IA

ON1 Photo RAW è un'alternativa completa a Lightroom e Photoshop che unisce potenti strumenti di elaborazione RAW, intelligenza artificiale avanzata e gestione fotografica in un'unica applicazione. Progettato per fotografi professionisti e appassionati, questo software offre un flusso di lavoro intuitivo che elimina la necessità di passare tra più programmi.



Include strumenti IA all'avanguardia come Resize AI 2026 per ingrandimenti super-risoluzione, NoNoise AI per la riduzione del rumore, Generative Erase per rimuovere elementi indesiderati e Portrait AI per il ritocco automatico dei volti. La funzione Super Select AI garantisce mascherature precise con rilevamento avanzato dei bordi, mentre i livelli di mascheratura multipli offrono un controllo creativo senza precedenti.



Il modulo Browse consente di organizzare le foto senza importazione, accedendo direttamente alla struttura dei file esistente. L'editing non distruttivo preserva sempre i file originali, mentre il supporto per oltre 38 filtri creativi ed effetti preimpostati accelera il processo creativo. La versione MAX si integra come plugin con Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Capture One e altri editor principali.



ON1 Photo RAW offre un'esperienza di editing completa con pagamento una tantum, senza costi ricorrenti, rendendolo la scelta ideale per fotografi che cercano potenza professionale, velocità e controllo totale sul proprio lavoro.

Capture One Il migliore per fotografi professionisti Software professionale di fotoritocco per fotografi che cercano qualità RAW superiore e controllo avanzato dei colori. Vedi su Capture One Pro Qualità RAW eccezionale con massimo dettaglio estratto, Controllo colore avanzato e preciso con strumenti professionali, Tethering superiore con controllo completo della fotocamera, Interfaccia personalizzabile e sistema di layer flessibile Contro Curva di apprendimento più ripida rispetto ai concorrenti, Nessuna funzione integrata per HDR e panorami, Prezzo più elevato rispetto ad alternative, Mancanza di pannello cronologia delle modifiche

Capture One è il software di fotoritocco professionale sviluppato da Phase One, apprezzato da fotografi di tutto il mondo per le sue eccezionali capacità di elaborazione RAW e il controllo preciso dei colori. Con supporto nativo per oltre 650 fotocamere e funzionalità di tethering per più di 200 modelli, questo programma rappresenta una soluzione completa per professionisti e appassionati esigenti.



Il software si distingue per il suo motore di elaborazione altamente reattivo e per strumenti di color grading incredibilmente versatili, che permettono regolazioni precise su tonalità e saturazione. La gestione dei colori è considerata superiore rispetto ad altri software, con profili specifici per ogni modello di fotocamera che garantiscono risultati più fedeli e vibranti fin dall'importazione.



Capture One offre un'interfaccia altamente personalizzabile con sistema di layer per regolazioni locali, funzionalità di mascheratura AI avanzate e strumenti di ritocco professionali. Include quattro varietà di chiarezza che offrono risultati naturali senza l'aspetto artificiale, oltre a correzioni automatiche di aberrazione cromatica e distorsione delle lenti.



Perfetto per fotografi di studio grazie alle capacità di tethering superiori e alla funzione Live for Studio che permette collaborazione in tempo reale. Il sistema di sessioni consente una gestione dei progetti semplice e organizzata, ideale per chi lavora su incarichi specifici o in viaggio.

Photomator Miglior editor per ecosistema Apple Editor fotografico professionale con intelligenza artificiale per Mac, iPhone e iPad con editing RAW avanzato. Vedi su Pixelmator Pro Integrazione perfetta con libreria Foto Apple, Super Resolution IA per upscaling straordinario, Supporto per oltre 750 formati RAW, Opzione di acquisto lifetime senza abbonamento Contro Dipendenza dall'app Foto Apple per la gestione, Mancanza di funzioni HDR e panorama merge, Assenza di profili fotocamera personalizzati, Metadata editing limitato

Photomator è l'editor fotografico di nuova generazione per l'ecosistema Apple, progettato per offrire potenza professionale con semplicità d'uso. Sviluppato come il più potente editor fotografico per Mac, iPhone e iPad, integra tecnologie di machine learning avanzate per trasformare il modo in cui modifichi le tue foto.



Con funzionalità IA innovative come Super Resolution che upscala le foto utilizzando il machine learning con risultati straordinari, Photomator permette di recuperare dettagli anche da immagini di bassa qualità. Include selezioni automatiche come Select Sky, Select Subject e Select Background, maschere con gradiente e selezioni basate su pennello, rendendo l'editing selettivo incredibilmente preciso e veloce.



Supporta oltre 750 formati RAW da quasi tutti i modelli di fotocamere popolari, incluso il formato Apple ProRAW. L'app si integra perfettamente con la libreria Foto di iOS, eliminando la necessità di importare ed esportare continuamente le immagini. Disponibile con abbonamento mensile a $4.99, annuale a $29.99 o acquisto lifetime a $99.99, rappresenta un'alternativa economica e potente a Lightroom.



Strumenti professionali includono regolazioni avanzate di esposizione, contrasto, chiarezza, bilanciamento del bianco automatico basato su ML, e funzioni di Denoise per la riduzione del rumore. Gli utenti lodano la velocità e la potenza del set di strumenti, particolarmente impressionante nella gestione del colore e nella resa di risultati di alta qualità.

Polarr Il migliore economico Editor di foto e video con strumenti AI avanzati e milioni di filtri creati da una community globale di creator. Vedi su Polarr Pro Strumenti IA avanzati per editing automatizzato, Accesso a milioni di filtri creati dalla community, Disponibile su tutte le piattaforme principali, Workflow completo: culling, editing e esportazione Contro Alcune funzionalità avanzate richiedono abbonamento, Curva di apprendimento per utenti principianti, Supporto clienti non sempre reattivo

Polarr è una piattaforma completa di editing fotografico e video che sfrutta l'intelligenza artificiale per offrire strumenti professionali a creatori di ogni livello. Con oltre 100 strumenti di regolazione gratuiti e accesso a milioni di filtri personalizzabili, Polarr permette di trasformare le tue immagini con pochi clic.



Tra le funzionalità principali troviamo il rilevamento intelligente di soggetti, volti e cieli tramite IA, maschere selettive avanzate (pennello, radiale, gradiente), regolazioni HSL, curve, dettagli e vignettatura. La piattaforma include anche Polarr Next, il primo workflow IA per editing batch di file RAW direttamente nel browser, che impara il tuo stile personale per applicare automaticamente le modifiche.



Disponibile su Windows, macOS, iOS e Android, Polarr offre anche Polarr 24FPS per applicare filtri ai video e Polarr Copilot, un assistente AI che trasforma i comandi testuali in modifiche creative sofisticate. Perfetto per fotografi professionisti e appassionati che cercano un editor potente, veloce e ricco di funzionalità AI innovative.

RawTherapee Il migliore editor RAW gratuito Potente software gratuito e open-source per l'elaborazione di file RAW fotografici, disponibile per Windows, macOS e Linux. Vedi su RawTherapee Pro Completamente gratuito e open-source, Controllo avanzato e granulare su parametri RAW, Motore di elaborazione potente a 32-bit, Supporta ampia gamma di formati RAW Contro Curva di apprendimento ripida, Interfaccia meno intuitiva rispetto a software commerciale, Prestazioni più lente durante l'editing, Mancano funzionalità di gestione e organizzazione avanzate

RawTherapee è un sistema di elaborazione di foto RAW multipiattaforma, rilasciato come software libero e open-source sotto licenza GPLv3. Progettato per sviluppare file RAW da un'ampia gamma di fotocamere digitali, si rivolge sia ai principianti appassionati che desiderano approfondire la propria comprensione dell'imaging digitale, sia ai fotografi professionisti.



Il software offre una suite completa di strumenti per produrre foto straordinarie e mostrare la propria creatività. Include algoritmi di demosaicizzazione moderni e tradizionali, gestione avanzata del colore, strumenti avanzati per esposizione e tonalità, metodi multipli di riduzione del rumore e diversi strumenti per migliorare i dettagli. Tutti i processi interni vengono eseguiti in un motore di elaborazione a 32 bit a virgola mobile ad alta precisione.



RawTherapee utilizza il concetto di editing non distruttivo: le modifiche apportate dall'utente si riflettono immediatamente nell'immagine di anteprima, ma non vengono applicate fisicamente all'immagine aperta. I parametri vengono salvati in un file sidecar separato e applicati durante il processo di esportazione.



Il software supporta la maggior parte dei formati RAW, inclusi Pentax Pixel Shift, Canon Dual-Pixel e quelli dei sensori Foveon e X-Trans, oltre ai formati comuni come JPG, PNG e TIFF. Fornisce un browser di file, una coda di elaborazione, un pannello per regolazioni batch delle immagini e una scheda di editing completa con controlli estesi per esposizione, dettagli, colore, trasformazioni e metadati.





Affinity Photo La migliore alternativa a Photoshop Software di fotoritocco professionale con strumenti avanzati, alternativa economica a Photoshop con licenza perpetua. Vedi su affinity Pro Licenza perpetua senza abbonamento mensile, Prezzo accessibile rispetto ai concorrenti, Strumenti di editing avanzati e modifica non distruttiva, Compatibile con file PSD e plugin Photoshop Contro Manca un sistema di catalogazione file integrato, Non include strumenti di intelligenza artificiale generativa, Curva di apprendimento per nuovi utenti, Sviluppo RAW più basilare rispetto ad altri software

Affinity Photo è un potente software di editing fotografico professionale che offre una vasta gamma di strumenti avanzati per fotografi e creativi di ogni livello. Con un'interfaccia simile a Photoshop, include funzionalità complete per la modifica non distruttiva, supporto RAW, maschere, livelli di regolazione e filtri live.



Il software si distingue per la sua funzione Tone Mapping integrata per la creazione di immagini HDR di alta qualità, combinando più esposizioni con controlli avanzati. Supporta numerosi formati di file inclusi RAW, PSD, TIFF e JPEG, garantendo piena compatibilità con diversi flussi di lavoro.



A differenza di altre soluzioni, Affinity Photo utilizza un modello di licenza perpetua senza abbonamento, rendendolo estremamente conveniente. È disponibile per Windows, macOS e iPad, con supporto per plugin di terze parti compatibili con Photoshop. Ideale per ritocco fotografico, fotomanipolazione avanzata e design grafico professionale.



