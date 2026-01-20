Scegliere il software di editing fotografico giusto oggi è più difficile che mai. Ogni settimana escono nuovi programmi, aggiornamenti basati su intelligenza artificiale e alternative più o meno economiche ai nomi storici del settore. Non sorprende quindi che ricerche come “miglior programma per fotoritocco”, “alternativa a Photoshop” o “software editing foto gratis” siano tra le più frequenti su Google.
Se stai leggendo questa guida, probabilmente ti trovi davanti a una domanda molto semplice solo in apparenza: qual è il software giusto per me? La risposta non è universale, perché dipende da come scatti, da quanto tempo vuoi dedicare all’editing e dal risultato finale che ti aspetti. In questo articolo analizziamo i criteri decisivi per orientarti nella scelta, aiutandoti a capire non solo cosa scegliere, ma soprattutto perché, così da individuare con maggiore consapevolezza il software davvero adatto alle tue esigenze.
Prodotti
Luminar Neo
Il migliore per l'editing AI intuitivo
Software di editing fotografico AI-powered per Mac e Windows, ideale per fotografi di ogni livello.
Pro
Interfaccia intuitiva e facile da usare, Strumenti IA potenti per editing rapido, Licenza perpetua disponibile (paga una volta), Si integra con Lightroom e Photoshop
Contro
Sistema di catalogazione meno completo di Lightroom, Esportazione multipla può essere lenta, Alcune funzioni richiedono abbonamento o estensioni a pagamento, Mancanza di completa funzione di Undo
Il software integra strumenti IA avanzati come Sky AI per la sostituzione automatica del cielo, Face AI per il miglioramento dei ritratti, e GenErase per rimuovere elementi indesiderati dalle foto. Supporta file RAW, offre editing basato su layer e maschere, e si integra perfettamente con Lightroom e Photoshop come plugin.
Luminar Neo include anche estensioni professionali come HDR Merge, Focus Stacking, Noiseless AI e Upscale AI, permettendo di espandere le foto fino al 600% mantenendo la qualità. Il motore modulare garantisce prestazioni veloci e flussi di lavoro fluidi, mentre la sincronizzazione tra desktop e mobile consente di iniziare l'editing su un dispositivo e terminarlo su un altro.
Disponibile con licenza perpetua o abbonamento flessibile, Luminar Neo è la scelta ideale per chi cerca uno strumento potente, creativo ed efficiente per trasformare le proprie fotografie.
Adobe Lightroom
Il migliore per editing cloud
Software professionale per l'editing e l'organizzazione di foto con strumenti AI avanzati e sincronizzazione cloud multi-dispositivo.
Pro
Editing non distruttivo con cronologia illimitata, Potenti strumenti IA (Denoise, Super Resolution, riconoscimento facciale), Sincronizzazione cloud multi-dispositivo, Gestione e organizzazione avanzata di grandi cataloghi fotografici
Contro
Modello di abbonamento obbligatorio, nessuna licenza perpetua, Prestazioni lente con cataloghi molto grandi, Curva di apprendimento iniziale per principianti, Richiede hardware adeguato (16GB RAM, GPU dedicata) per prestazioni ottimali
Il software si distingue per le sue funzionalità IA avanzate come Denoise, Generative Remove, riconoscimento facciale Sensei e Super Resolution, che migliorano significativamente le capacità di editing e l'efficienza del flusso di lavoro. L'editing non distruttivo garantisce che i file originali rimangano intatti, creando solo anteprime con le modifiche applicate.
Lightroom è disponibile in due versioni: Lightroom Classic, che archivia i file localmente con il set di funzionalità più esteso, e Lightroom CC, basato su cloud, che consente l'accesso e la sincronizzazione automatica delle foto su tutti i dispositivi. Include strumenti per correzione esposizione, bilanciamento del bianco, color grading, curve di tonalità, ritaglio, riduzione del rumore e molto altro.
Ideale per gestire cataloghi di foto di grandi dimensioni, Lightroom offre potenti funzionalità di ricerca intelligente, organizzazione per parole chiave, batch editing e preset personalizzabili. L'integrazione con Adobe Photoshop permette un flusso di lavoro completo per chi necessita di ritocchi avanzati oltre all'editing fotografico standard.
Canva
Il migliore web based
Piattaforma di design online con AI, editor drag-and-drop, templates e strumenti collaborativi per creare contenuti visivi professionali.
Pro
Interfaccia intuitiva drag-and-drop accessibile a tutti, Oltre 2 milioni di elementi grafici e template, Strumenti IA avanzati per design automatico, Collaborazione in tempo reale e Brand Kit
Contro
Molte funzioni premium a pagamento, Strumenti di editing limitati per professionisti, Richiede connessione internet per funzionare, Dipendenza da template preimpostati
La piattaforma offre migliaia di template personalizzabili per social media, presentazioni, video, loghi, poster e molto altro. Grazie agli strumenti IA integrati come Magic Design e Magic Edit, puoi trasformare idee in contenuti visivi in pochi secondi.
Con oltre 2 milioni di elementi grafici, foto stock, video e tracce audio, Canva fornisce tutto il necessario per dare vita alla tua creatività. Il Brand Kit ti aiuta a mantenere la coerenza del marchio, mentre le funzionalità di collaborazione in tempo reale rendono semplice lavorare in team.
Disponibile sia in versione gratuita che Pro, Canva è la soluzione ideale per marketer, imprenditori, educatori e creatori di contenuti che vogliono progettare come professionisti senza la complessità dei software tradizionali.
ON1 Photo RAW
Miglior per funzioni IA
Software di editing fotografico all-in-one con elaborazione RAW, strumenti AI avanzati e mascheratura professionale senza abbonamento.
Pro
Pagamento unico senza abbonamento obbligatorio, Strumenti IA avanzati integrati (Resize AI, NoNoise AI, Portrait AI), Editing non distruttivo con supporto completo per livelli, Alternativa completa a Lightroom e Photoshop in un'unica app
Contro
Curva di apprendimento iniziale ripida, Elaborazione RAW inferiore rispetto a software specializzati come DxO PhotoLab, L'interfaccia può risultare confusa per i principianti, Richiede GPU potente per prestazioni ottimali con funzioni IA
Include strumenti IA all'avanguardia come Resize AI 2026 per ingrandimenti super-risoluzione, NoNoise AI per la riduzione del rumore, Generative Erase per rimuovere elementi indesiderati e Portrait AI per il ritocco automatico dei volti. La funzione Super Select AI garantisce mascherature precise con rilevamento avanzato dei bordi, mentre i livelli di mascheratura multipli offrono un controllo creativo senza precedenti.
Il modulo Browse consente di organizzare le foto senza importazione, accedendo direttamente alla struttura dei file esistente. L'editing non distruttivo preserva sempre i file originali, mentre il supporto per oltre 38 filtri creativi ed effetti preimpostati accelera il processo creativo. La versione MAX si integra come plugin con Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Capture One e altri editor principali.
ON1 Photo RAW offre un'esperienza di editing completa con pagamento una tantum, senza costi ricorrenti, rendendolo la scelta ideale per fotografi che cercano potenza professionale, velocità e controllo totale sul proprio lavoro.
Capture One
Il migliore per fotografi professionisti
Software professionale di fotoritocco per fotografi che cercano qualità RAW superiore e controllo avanzato dei colori.
Pro
Qualità RAW eccezionale con massimo dettaglio estratto, Controllo colore avanzato e preciso con strumenti professionali, Tethering superiore con controllo completo della fotocamera, Interfaccia personalizzabile e sistema di layer flessibile
Contro
Curva di apprendimento più ripida rispetto ai concorrenti, Nessuna funzione integrata per HDR e panorami, Prezzo più elevato rispetto ad alternative, Mancanza di pannello cronologia delle modifiche
Il software si distingue per il suo motore di elaborazione altamente reattivo e per strumenti di color grading incredibilmente versatili, che permettono regolazioni precise su tonalità e saturazione. La gestione dei colori è considerata superiore rispetto ad altri software, con profili specifici per ogni modello di fotocamera che garantiscono risultati più fedeli e vibranti fin dall'importazione.
Capture One offre un'interfaccia altamente personalizzabile con sistema di layer per regolazioni locali, funzionalità di mascheratura AI avanzate e strumenti di ritocco professionali. Include quattro varietà di chiarezza che offrono risultati naturali senza l'aspetto artificiale, oltre a correzioni automatiche di aberrazione cromatica e distorsione delle lenti.
Perfetto per fotografi di studio grazie alle capacità di tethering superiori e alla funzione Live for Studio che permette collaborazione in tempo reale. Il sistema di sessioni consente una gestione dei progetti semplice e organizzata, ideale per chi lavora su incarichi specifici o in viaggio.
Photomator
Miglior editor per ecosistema Apple
Editor fotografico professionale con intelligenza artificiale per Mac, iPhone e iPad con editing RAW avanzato.
Pro
Integrazione perfetta con libreria Foto Apple, Super Resolution IA per upscaling straordinario, Supporto per oltre 750 formati RAW, Opzione di acquisto lifetime senza abbonamento
Contro
Dipendenza dall'app Foto Apple per la gestione, Mancanza di funzioni HDR e panorama merge, Assenza di profili fotocamera personalizzati, Metadata editing limitato
Con funzionalità IA innovative come Super Resolution che upscala le foto utilizzando il machine learning con risultati straordinari, Photomator permette di recuperare dettagli anche da immagini di bassa qualità. Include selezioni automatiche come Select Sky, Select Subject e Select Background, maschere con gradiente e selezioni basate su pennello, rendendo l'editing selettivo incredibilmente preciso e veloce.
Supporta oltre 750 formati RAW da quasi tutti i modelli di fotocamere popolari, incluso il formato Apple ProRAW. L'app si integra perfettamente con la libreria Foto di iOS, eliminando la necessità di importare ed esportare continuamente le immagini. Disponibile con abbonamento mensile a $4.99, annuale a $29.99 o acquisto lifetime a $99.99, rappresenta un'alternativa economica e potente a Lightroom.
Strumenti professionali includono regolazioni avanzate di esposizione, contrasto, chiarezza, bilanciamento del bianco automatico basato su ML, e funzioni di Denoise per la riduzione del rumore. Gli utenti lodano la velocità e la potenza del set di strumenti, particolarmente impressionante nella gestione del colore e nella resa di risultati di alta qualità.
Polarr
Il migliore economico
Editor di foto e video con strumenti AI avanzati e milioni di filtri creati da una community globale di creator.
Pro
Strumenti IA avanzati per editing automatizzato, Accesso a milioni di filtri creati dalla community, Disponibile su tutte le piattaforme principali, Workflow completo: culling, editing e esportazione
Contro
Alcune funzionalità avanzate richiedono abbonamento, Curva di apprendimento per utenti principianti, Supporto clienti non sempre reattivo
Tra le funzionalità principali troviamo il rilevamento intelligente di soggetti, volti e cieli tramite IA, maschere selettive avanzate (pennello, radiale, gradiente), regolazioni HSL, curve, dettagli e vignettatura. La piattaforma include anche Polarr Next, il primo workflow IA per editing batch di file RAW direttamente nel browser, che impara il tuo stile personale per applicare automaticamente le modifiche.
Disponibile su Windows, macOS, iOS e Android, Polarr offre anche Polarr 24FPS per applicare filtri ai video e Polarr Copilot, un assistente AI che trasforma i comandi testuali in modifiche creative sofisticate. Perfetto per fotografi professionisti e appassionati che cercano un editor potente, veloce e ricco di funzionalità AI innovative.
RawTherapee
Il migliore editor RAW gratuito
Potente software gratuito e open-source per l'elaborazione di file RAW fotografici, disponibile per Windows, macOS e Linux.
Pro
Completamente gratuito e open-source, Controllo avanzato e granulare su parametri RAW, Motore di elaborazione potente a 32-bit, Supporta ampia gamma di formati RAW
Contro
Curva di apprendimento ripida, Interfaccia meno intuitiva rispetto a software commerciale, Prestazioni più lente durante l'editing, Mancano funzionalità di gestione e organizzazione avanzate
Il software offre una suite completa di strumenti per produrre foto straordinarie e mostrare la propria creatività. Include algoritmi di demosaicizzazione moderni e tradizionali, gestione avanzata del colore, strumenti avanzati per esposizione e tonalità, metodi multipli di riduzione del rumore e diversi strumenti per migliorare i dettagli. Tutti i processi interni vengono eseguiti in un motore di elaborazione a 32 bit a virgola mobile ad alta precisione.
RawTherapee utilizza il concetto di editing non distruttivo: le modifiche apportate dall'utente si riflettono immediatamente nell'immagine di anteprima, ma non vengono applicate fisicamente all'immagine aperta. I parametri vengono salvati in un file sidecar separato e applicati durante il processo di esportazione.
Il software supporta la maggior parte dei formati RAW, inclusi Pentax Pixel Shift, Canon Dual-Pixel e quelli dei sensori Foveon e X-Trans, oltre ai formati comuni come JPG, PNG e TIFF. Fornisce un browser di file, una coda di elaborazione, un pannello per regolazioni batch delle immagini e una scheda di editing completa con controlli estesi per esposizione, dettagli, colore, trasformazioni e metadati.
Affinity Photo
La migliore alternativa a Photoshop
Software di fotoritocco professionale con strumenti avanzati, alternativa economica a Photoshop con licenza perpetua.
Pro
Licenza perpetua senza abbonamento mensile, Prezzo accessibile rispetto ai concorrenti, Strumenti di editing avanzati e modifica non distruttiva, Compatibile con file PSD e plugin Photoshop
Contro
Manca un sistema di catalogazione file integrato, Non include strumenti di intelligenza artificiale generativa, Curva di apprendimento per nuovi utenti, Sviluppo RAW più basilare rispetto ad altri software
Il software si distingue per la sua funzione Tone Mapping integrata per la creazione di immagini HDR di alta qualità, combinando più esposizioni con controlli avanzati. Supporta numerosi formati di file inclusi RAW, PSD, TIFF e JPEG, garantendo piena compatibilità con diversi flussi di lavoro.
A differenza di altre soluzioni, Affinity Photo utilizza un modello di licenza perpetua senza abbonamento, rendendolo estremamente conveniente. È disponibile per Windows, macOS e iPad, con supporto per plugin di terze parti compatibili con Photoshop. Ideale per ritocco fotografico, fotomanipolazione avanzata e design grafico professionale.
Qual è il tuo livello di esperienza nell’editing fotografico?
Il primo fattore da considerare è il tuo grado di familiarità con l’editing fotografico. Se sei un principiante e vuoi migliorare le tue foto senza affrontare una curva di apprendimento troppo ripida, ti conviene scegliere un software con un’interfaccia semplice e strumenti che ti guidino passo passo nel processo. Questi programmi offrono spesso funzioni automatiche di ottimizzazione dell’immagine, regolazioni preimpostate e un’organizzazione intuitiva delle foto, che ti permettono di ottenere risultati soddisfacenti rapidamente, senza dover conoscere ogni dettaglio tecnico. Tra questi, software come Adobe Lightroom o app mobili come Snapseed sono particolarmente indicati per chi si avvicina all’editing per la prima volta, perché bilanciano bene potenza e facilità d’uso.
Se invece hai già una certa esperienza e desideri approfondire il controllo sulle regolazioni, puoi orientarti verso programmi che permettono interventi più specifici come l’editing selettivo, le maschere di livello e la modifica di parametri avanzati come la tonalità o la nitidezza. Questi strumenti richiedono un minimo di pratica, ma consentono una personalizzazione molto più dettagliata rispetto alle soluzioni base.
Per chi lavora a livello professionale o semi-professionale, è importante scegliere software con funzionalità complete che supportino flussi di lavoro complessi, integrazioni con altri programmi e possibilità di lavorare su file molto pesanti senza rallentamenti. Questi programmi, come Adobe Photoshop o Affinity Photo, richiedono più tempo per essere padroneggiati, ma offrono un’incredibile libertà creativa.
Che tipo di editing vuoi fare sulle tue foto?
Un altro aspetto fondamentale è il tipo di modifiche che intendi apportare alle immagini. Se ti interessa soprattutto migliorare la qualità generale delle foto, correggere colori, bilanciare l’esposizione e ritagliare l’inquadratura, puoi affidarti a software pensati per interventi rapidi e intuitivi. Questi programmi offrono spesso una serie di filtri preimpostati e strumenti di base facilmente accessibili che semplificano il processo.
Se invece vuoi lavorare su ritocchi più complessi come la rimozione di elementi indesiderati, la correzione della pelle o la creazione di fotomontaggi, devi puntare su software più sofisticati che permettono di lavorare su livelli, usare pennelli di precisione e sfruttare strumenti avanzati di selezione. Questi programmi sono indispensabili per chi ha bisogno di risultati professionali e dettagliati, e spesso sono impiegati in ambiti come la fotografia commerciale, la pubblicità e la moda.
Inoltre, alcuni software sono specificamente progettati per determinate attività, come il fotoritocco dei ritratti o la preparazione di immagini per la stampa di alta qualità, mentre altri si prestano meglio all’editing destinato al web o ai social media, offrendo funzioni ottimizzate per la compressione e il ridimensionamento.
Scatti e lavori con file RAW?
Il formato RAW è considerato lo standard per chi desidera la massima qualità e flessibilità durante l’editing fotografico. A differenza dei JPEG, i file RAW contengono tutti i dati originali catturati dal sensore della fotocamera, consentendo di intervenire in modo più preciso su esposizione, bilanciamento del bianco, recupero delle ombre e alte luci senza perdita di qualità.
Se scatti principalmente in JPEG, potresti non aver bisogno di software particolarmente complessi, ma se lavori in RAW diventa indispensabile utilizzare programmi che supportino questo formato e permettano un editing non distruttivo. Questi software consentono di apportare modifiche senza alterare l’originale, mantenendo sempre la possibilità di tornare indietro o di modificare ulteriormente i parametri.
Inoltre, chi gestisce grandi volumi di foto spesso necessita di strumenti che aiutino a organizzare e catalogare le immagini in modo efficiente, con funzionalità come la gestione dei metadati, i cataloghi e le parole chiave. Programmi come Capture One o il software open source Darktable offrono queste capacità avanzate, affermandosi come soluzioni molto apprezzate sia da fotografi amatoriali evoluti sia da professionisti.
Quanto tempo vuoi dedicare all’editing?
Il tempo che si è disposti a investire nel processo di editing è un parametro cruciale per la scelta del software. Alcuni programmi si concentrano sulla rapidità e la semplicità, automatizzando molte operazioni tramite intelligenza artificiale e algoritmi avanzati. Queste soluzioni permettono di ottenere ottimi risultati in pochi minuti, senza richiedere conoscenze approfondite o una lunga fase di apprendimento.
Alcuni software come Luminar Neo utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per automatizzare molte fasi dell’editing, permettendo di ottenere risultati di alta qualità in tempi molto ridotti. Questa opzione è ideale per chi desidera un buon equilibrio tra velocità e controllo.
Altri software, invece, richiedono una maggiore attenzione e competenza, offrendo un controllo totale su ogni dettaglio dell’immagine. Questi programmi permettono di intervenire manualmente su ogni parametro, cosa che può richiedere tempo ma anche offrire risultati più precisi e personalizzati.
Chi considera l’editing una parte creativa del proprio lavoro tende a preferire strumenti che offrano una vasta gamma di opzioni, anche a costo di tempi più lunghi. Al contrario, chi ha bisogno di ottimizzare il proprio flusso di lavoro o semplicemente desidera modificare rapidamente molte immagini preferisce soluzioni che garantiscano velocità senza rinunciare troppo alla qualità.
Qual è il tuo budget?
Il costo è spesso un elemento determinante. Sul mercato esistono ottimi software sia a pagamento che gratuiti, con funzionalità che possono soddisfare esigenze diverse.
I programmi gratuiti, come GIMP o Photopea, sono in grado di offrire un’ampia gamma di strumenti utili per chi non vuole o non può investire. Pur essendo meno intuitivi o meno raffinati rispetto a soluzioni a pagamento, rappresentano una valida alternativa per chi è alle prime armi o ha esigenze di base.
Chi preferisce evitare l’abbonamento mensile può optare per software con licenza perpetua, acquistabili una sola volta. Queste soluzioni garantiscono un uso illimitato senza costi ricorrenti, anche se spesso con aggiornamenti meno frequenti. Gli utenti professionali o chi desidera sempre le ultime novità possono trovare conveniente l’abbonamento, che consente di accedere a versioni aggiornate, nuove funzionalità e servizi cloud, facilitando anche il lavoro collaborativo e la sincronizzazione tra dispositivi.
Su quale dispositivo lavori?
Il dispositivo che utilizzi abitualmente per l’editing può limitare o ampliare le tue scelte. La maggior parte dei software professionali è disponibile per Windows e macOS, ma la compatibilità e l’ottimizzazione possono variare tra i due sistemi.
Per chi usa Linux, le opzioni si riducono e spesso si deve puntare su software open source o soluzioni meno diffuse ma stabili.
Sempre più utenti scelgono di modificare le foto da smartphone o tablet. In questi casi è importante scegliere app specificamente progettate per l’uso touch e ottimizzate per schermi piccoli. Queste applicazioni offrono spesso strumenti rapidi, filtri e automazioni, pur con alcune limitazioni rispetto alle versioni desktop.
Ti serve compatibilità con altri software?
Quando si lavora in team o si integrano diversi programmi nel flusso creativo, la compatibilità diventa essenziale. Un esempio è la possibilità di aprire e modificare file PSD, il formato nativo di Photoshop, che garantisce l’accesso a livelli, maschere e regolazioni complesse.
Se collabori con grafici, videomaker o altri professionisti, assicurati che il software che scegli supporti i formati più diffusi e consenta un’esportazione flessibile per stampa, web o social media.
Hai bisogno di funzioni specifiche?
Alcune funzioni particolari possono fare la differenza nella scelta del software. Se per esempio ti interessa rimuovere automaticamente oggetti indesiderati dalle foto, migliorare i ritratti con strumenti dedicati o ridurre il rumore digitale in condizioni di scarsa luce, devi verificare che il programma scelto offra queste capacità in modo efficace.
Molte soluzioni moderne integrano tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale per semplificare e migliorare queste operazioni, ma la qualità e la precisione variano da software a software.
Vuoi imparare o ottenere risultati immediati?
Considera anche la tua disponibilità a dedicare tempo all’apprendimento del software. Se preferisci un’esperienza immediata, opta per programmi con interfacce semplici, preset predefiniti e tutorial integrati, che ti aiutino a raggiungere rapidamente risultati soddisfacenti.
Se invece hai tempo e voglia di approfondire, puoi scegliere software più complessi, supportati da una comunità di utenti attiva e una ricca documentazione, che ti permettono di crescere e perfezionare le tue tecniche nel tempo.
Il software è aggiornato e supportato nel tempo?
Infine, valuta la frequenza degli aggiornamenti e il supporto offerto dagli sviluppatori. Un software costantemente aggiornato incorpora nuove tecnologie, migliora le prestazioni e garantisce la compatibilità con gli standard più recenti.
Un programma abbandonato o aggiornato raramente rischia di diventare rapidamente obsoleto, limitando la tua capacità di lavorare con formati nuovi o di sfruttare strumenti innovativi.