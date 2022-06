Finalmente, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, i giocatori possono tirare un sospiro di sollievo, dato che i prezzi delle schede video sono finalmente diminuiti, tanto da giungere, in media, a quelli consigliati (e talvolta anche a meno). Quelli che sono stati meno felici della situazione attuale sono i miner, che avevano acquistato a caro prezzo le schede nel 2021 con il boom del valore delle criptovalute (che ha visto Bitcoin ed Ethereum raggiungere i massimi storici, rispettivamente, di 67.000 e 4.800 dollari).

Stando ad un recente articolo pubblicato da Bloomberg, i miner hanno speso complessivamente 15 miliardi di dollari per l’acquisto di GPU, senza contare gli ulteriori costi aggiuntivi inerenti, ad esempio, a cablaggi e alimentatori. Purtroppo, il 2022 ha visto un’inversione di tendenza inerente al mercato delle criptovalute, causato da molteplici fattori, che lo ha reso molto meno appetibile da speculatori e miner. Questi ultimi, in particolare, si sono trovati in una situazione davvero spinosa, in quanto li ha costretti a vendere le loro schede video, pagate a caro prezzo nel 2021, in perdita su siti come eBay o di annunci vari.

Photo Credit: Tom's Hardware/Jon Peddie Research

Tra l’altro, l’immissione sul mercato di schede video usate a buon mercato potrebbe anche danneggiare le stesse NVIDIA e AMD (e relativi partner), le quali solo ora possono vendere i loro prodotti ai videogiocatori a prezzi ragionevoli. A ogni modo, i miner potrebbero anche riutilizzare i loro sistemi per effettuare il mining di altre criptovalute che richiedono la potenza bruta della GPU (come Ethereum Classic o Ravencoin) o trovare usi alternativi per l’attrezzatura di cui dispongono.

Ricordiamo, inoltre, che entro fine anno debutteranno anche le nuove serie GeForce RTX 40 “Ada Lovelace“ di NVIDIA e Radeon RX 7000 di AMD, ravvivando l’intero mercato delle GPU con prodotti ancora più prestanti per i videogiocatori.