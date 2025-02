18 notebook in sconto + Assassin's Creed Shadows in regalo

HP ha lanciato una promozione per gli appassionati di gaming e produttività, offrendo 18 notebook con specifiche da gaming a prezzi scontati. L’offerta include una vasta gamma di modelli pensati per chi cerca prestazioni elevate, ma con un occhio di riguardo anche per il budget. In più, acquistando uno di questi notebook, si riceve in regalo il gioco Assassin’s Creed Shadows, il che rende l’offerta ancora più allettante per chi è alla ricerca di un portatile versatile per il lavoro e per il divertimento.

Sconti HP + Assassin’s Creed Shadows, perché approfittarne?

Se cercate il modello più economico della promozione è il Victus 16-s1005nl, un notebook equipaggiato con una scheda grafica NVIDIA RTX 4050. Questa GPU consente di affrontare tutte le sessioni di gaming, ma anche di occuparsi di attività legate alla produttività come editing video, rendering e altro ancora, con ottimi risultati. A completare il pacchetto c’è il processore AMD Ryzen 7 8845HS, che assicura prestazioni elevate in ogni scenario. Questo modello, pur essendo il più accessibile della linea, non scende a compromessi sulla qualità e sull’affidabilità.

L'offerta non si limita solo alla potente configurazione hardware, ma prevede anche una modalità di pagamento flessibile. I clienti hanno la possibilità di acquistare uno dei notebook in promozione pagando in tre rate mensili senza interessi. Questo rende l'acquisto ancora più conveniente, permettendo di distribuire il costo in modo semplice e accessibile. Con un prezzo scontato che supera di poco i 1.000€, il Victus 16-s1005nl rappresenta un ottimo compromesso per chi cerca un PC da gaming e lavoro, ma non vuole spendere cifre troppo elevate.

In conclusione, HP ha pensato a una promozione che unisce prestazioni e convenienza, ideale per chi desidera un notebook capace di affrontare le sfide del gaming e della produttività quotidiana. Con il regalo di Assassin’s Creed Shadows e la possibilità di pagamento dilazionato, questa offerta è decisamente da non perdere per gli utenti che vogliono un prodotto completo a un prezzo competitivo.

