Nonostante l’annuncio di un nuovo Prime Day autunnale, desideriamo informarvi che è già possibile acquistare una selezione di monitor da gaming e smart TV Samsung a prezzi scontati, sia per i modelli entry level che per quelli di fascia alta. Queste offerte non sono disponibili su Amazon, ma esclusivamente sul sito ufficiale Samsung, dove potete utilizzare il codice promozionale “GAMERS” entro il 30 settembre.

Questo codice vi garantirà uno sconto fino al 20% su monitor e smart TV. Vi anticipiamo che ci sono molti monitor che, grazie a questo codice, raggiungono prezzi imbattibili online, offrendovi l’opportunità di fare ottimi affari solo a poche settimane dall’inizio di un nuovo grande evento di sconti. Tra i modelli disponibili al miglior prezzo segnaliamo l’Odyssey G5 G55T da 34″ che, grazie all’applicazione del coupon, scende a soli 330,65€.

Odyssey G5 G55T, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor è rivolto principalmente agli appassionati di videogiochi che non vogliono limitarsi alla classica ma ancora molto usata risoluzione Full HD, bensì a una definizione che si colloca un gradino sopra di essa. Oltre a una frequenza di aggiornamento di 165Hz e a un eccellente supporto HDR10, troviamo infatti una risoluzione WQHD di quasi 5 milioni di pixel. Questo significa che potrete godere di un’esperienza di gioco straordinaria con una qualità visiva impeccabile.

Inoltre, questo monitor è ideale per chi cerca uno dei migliori modelli Samsung della serie Odyssey senza le luci di illuminazione posteriore, che potrebbero non essere adatte alla propria configurazione di gioco o stanza. Nonostante faccia parte di una fascia di prezzo importante, l’Odyssey G5 G55T mette quindi l’accento sull’essenziale, offrendo una qualità di visione eccezionale grazie al suo pannello con curvatura 1000R.

Se per voi è importante acquistare un monitor Samsung direttamente dallo store ufficiale, senza passare da altrettanti store affidabili esterni, allora potreste non avere nel breve-medio periodo un’opportunità migliore, anche perché vi ricordiamo che Odyssey G5 G55T non è l’unico modello ad essere compatibile con il coupon.

Prima di passare altrove, è bene riportare che questo codice offre due percentuali di sconto differenti, del 15% o del 20% in base al modello sul quale si applica. Vi lasciamo intanto il link della pagina promozionale, dove poter incollare il codice sui prodotti di vostro interesse e scoprire il prezzo vantaggioso.

N.B: inserire il coupon “GAMERS” nell’apposita sezione per ricevere lo sconto. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

