Siete dei gamer accaniti alla ricerca del monitor per PC tecnologicamente più ampio e avanzato per godervi al massimo ogni singolo istante dei vostri videogiochi preferiti? Allora dovete dare un’occhiata all’Odyssey Neo G9 da 57″, il primo monitor Dual UHD al mondo. Trattandosi di un prodotto nuovissimo, non potete assolutamente perdervi lo sconto esclusivo di ben 249,90€ riservato ai lettori di Tom’s. Per usufruirne vi basterà scrivere TOM10 nell’apposita sezione dedicata al codice promozionale prima di effettuare il pagamento.

Grazie al nostro coupon esclusivo il prezzo finale di questo incredibile monitor scende da 2.499,00 € a soli 2.249,00€. Potrete anche dilazionare la spesa in comode rate senza costi né interessi scegliendo in fase di checkout PagoDIL come metodo di pagamento.

Lo schermo super-wide da 57″ con curvatura 1000R vi trasporterà al centro dell’azione, in quanto l’interazione tra Quantum Mini-LED e HDR 1000 crea un insieme di colori, luminosità e dettagli senza eguali: anche i particolari più impercettibili prenderanno vita sotto i vostri occhi!

Grazie alla risoluzione DUHD, il display da 57″ vi offrirà un’esperienza di gioco unica, con l’ampiezza di due monitor UHD in uno, espandendo il campo visivo oltre ogni aspettativa. La tecnologia Quantum Matrix con Quantum Mini LED è la chiave di questa esperienza visiva straordinaria: luminosità e contrasto si fondono armoniosamente per regalarvi una definizione senza eguali.

Nel mondo del gaming, ogni istante conta. Con un refresh rate di 240 Hz, un tempo di risposta di 1 ms e la potenza di FreeSync Premium Pro, sarete sempre pronti per affrontare qualsiasi sfida, perché ogni movimento sarà preciso e ogni dettaglio sarà nitido come mai prima d’ora. E grazie all’AMD FreeSync Premium Pro, potrete godervi scene di gioco senza distorsioni, indipendentemente dalla complessità dell’azione.

Vanno poi menzionate le funzionalità Picture-by-Picture e Picture-in-Picture, per visualizzare contemporaneamente i video provenienti da due sorgenti diverse e per chattare mentre giocate, il tutto potendo anche personalizzare le dimensioni delle finestre.

Tramite le porte DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e USB potrete collegare facilmente i vostri dispositivi a questo straordinario monitor. E con Auto Source Switch +, appena accenderete un dispositivo connesso lo schermo si attiverà automaticamente, per farvi entrare immediatamente nel vivo dell’azione.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Samsung dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Vi ricordiamo di aggiungere il codice sconto TOM10 prima di effettuare l’acquisto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!