Monitor overcloccabile a 280Hz: approfitta dello sconto di 120€!

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming con un budget massimo di 500€, abbiamo una buona notizia per voi: su Amazon potete trovare oggi l'Alienware AW2723DF a soli 499,03€, grazie a uno sconto di 120€. Questo monitor offre un'esperienza di gioco nettamente superiore alla media, con un pannello che può essere overcloccato fino a 280Hz.

Alienware AW2723DF, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Alienware AW2723DF si rivela una scelta preminente per gli amanti del gaming e per coloro che operano nel settore creativo, necessitando della perfezione in termini di qualità visiva e prestazioni. Con una frequenza di aggiornamento che può raggiungere i 280Hz mediante overclocking e tecnologia Fast IPS per una risposta di soli 1ms, va incontro alle esigenze non solo dei giocatori tradizionali, ma anche e soprattutto ai più competitivi che non possono permettersi ritardi nell'azione.

La compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC assicura che il gioco rimanga fluido, eliminando il fastidioso effetto di strappo dell'immagine. Per i creatori di contenuti, il monitor offre modalità dedicate per ottimizzare il lavoro con spazi colore nativi DCI-P3 e sRGB, ideale per progetti che richiedono precisione cromatica come la modifica video o la progettazione grafica.

La risoluzione QHD, abbinata all'ampia gamma di colori e alla capacità HDR, rende ogni dettaglio nitido e vivo, portando l'esperienza d'uso a livelli davvero alti. Con il suo design funzionale che include gestione dei cavi e regolazione completa della posizione di visualizzazione, l'Alienware AW2723DF è l'alleato perfetto sia per lunghe sessioni di gioco che per l'elaborazione di progetti complessi. Al prezzo attuale di 499,03€, rappresenta quindi un investimento di valore per chi cerca il meglio sotto i 500€.

