Se volete acquistare un notebook ottimizzato per il gaming, la gamma ROG di Asus, che sta appunto per “Republic of Gamers“, va messa tra le priorità. Questi dispositivi sono all’avanguardia e venduti a prezzi importanti, ma con questa offerta di Euronics potrete risparmiare 400 euro sull’ottimo Asus ROG Strix G513IM-HN008W.

Parliamo di un computer portatile da 1.499,00€, presente in uno degli ultimi volantini online del portale, acquistabile in questi giorni a soli 1.099,00€. Il prezzo è molto conveniente per le specifiche tecniche, che vedremo a breve, a maggior ragione se implementate in un prodotto appartenente alla rinomata gamma ROG.

A differenza di molti altri portatili da gaming, Asus ROG Strix vanta uno schermo con cornici ridotte al minimo. Inoltre, il lato inferiore dello schermo, che solitamente è quello in cui i bordi sono più grandi, è studiato in modo che la struttura sia tagliata a metà, contribuendo a dare al notebook linee sottili e moderne.

Come dicevamo, le specifiche tecniche di questo modello sono ottime in rapporto al prezzo, poiché è presente una validissima RTX 3060 e un AMD Ryzen 7 4800H. Quest’ultimo è un processore che solitamente non si trova in molti portatili da gaming, come invece accade nella controparte desktop, ma tiene botta ai migliori processori Intel della stessa generazione, con prestazioni di livello desktop.

Un notebook orientato al gaming, ma che potrete usare anche per ridurre i tempi di rendering provenienti da carichi di lavoro pesanti, visto che la potenza di CPU e GPU si ripercuote su qualsiasi tipo di applicazione. Insomma, un dispositivo che vi permetterà di giocare fluidamente e di occuparvi della creazione dei contenuti senza ritardi, con il vantaggio di appartenere alla rinomata gamma ROG di Asus, tra le più ambite dai videogiocatori e non solo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Euronics dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

