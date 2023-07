Microsoft ha aggiunto una nuova funzione a Windows 11 che potrebbe rendere molto più semplice la risoluzione dei problemi con il PC. Si tratta di una novità della build 25905, per il momento disponibile solo a chi è iscritto al programma Insider.

Nelle impostazioni di Ripristino di Windows 11, infatti, c’è una nuova funzione pensata specificamente per risolvere alcuni problemi che possono capitare con un PC Windows.

Usandola, Windows scarica e installa gli ultimi aggiornamenti disponibili tramite Windows Update e li applica come se fosse una nuova installazione, ma senza alterare i file dell’utente e le applicazioni già installate.

Un’idea brillante, perché va a risolvere un problema specifico e molto comune – anche se personalmente devo dire che è dai tempi di Windows 10 che non mi vedo costretto a fare un’installazione fresca di Windows, ma magari sono solo fortunato; per tanti altri problemi grandi e piccoli sono una questione di tutti i giorni.

In ogni caso, è una delle migliori cose che Microsoft potesse aggiungere a Windows 11. Se il sistema operativo diventa instabile, o se salta fuori un qualche problema che proprio non si riesce a risolvere, finalmente potremo fare il formattone senza fare un formattone.

Sì perché rimettere a zero Windows senza doversi copiare i dati, e soprattutto senza dover installare di nuovo i programmi, e qualcosa che non potevamo nemmeno sognare. L’ultima volta che questo procedimento è migliorato fu quando Microsoft aggiunse un meccanismo per cui non era più necessario reinserire la chiave di Windows, né telefonare al servizio clienti per attivare il sistema operativo.

Questa nuova funzione, comunque, è disponibile all’interno di Windows 11, quindi se avete un sistema che nemmeno si avvia probabilmente non sarà i aiuto. Per ora, poi, non è chiaro se sarà disponibile in Modalità Provvisoria. Comunque un gran bel passo avanti per il sistema operativo Microsoft.

Immagine di Copertina: peopleimages12