Microsoft promette grandi cose con l'integrazione di Copilot in Windows, ma serve tempo

Microsoft ha recentemente deciso di interrompere il rilascio di nuove funzionalità Copilot per Windows 11, motivando tale scelta con la necessità di rifinirle ulteriormente sulla base dei feedback ricevuti dagli utenti.

Nonostante questa pausa nei roll-out, l'azienda ha confermato che gli utenti che già dispongono delle funzionalità offerte da Copilot potranno continuare a utilizzarle senza interruzioni, mentre il lavoro di rifinitura continuerà insieme alla community di Windows Insiders.

Quest'annuncio arriva in un momento particolarmente caldo per Microsoft, la quale sta preparando un evento dedicato all'intelligenza artificiale che si terrà il prossimo 20 maggio.

Un evento che si preannuncia come un'occasione ideale per svelare ulteriori innovazioni nel campo dell'IA, promuovendo ulteriormente la visione dell'azienda per il 2024, ribattezzata da MIcrosoft stessa: "l'anno del PC AI".

Una dimostrazione di questa direzione è stata l'introduzione di un nuovo tasto Copilot nelle tastiere Windows, segno tangibile dell'impegno nell'integrare sempre di più le funzionalità legate all'intelligenza artificiale, nel sistema operativo più utilizzato al mondo.

L'attesa cresce anche per la presentazione delle nuove versioni dei laptop Surface, attesi per essere alimentati dai processori Qualcomm Snapdragon X Elite, una mossa che mira a posizionarsi in diretta concorrenza con i MacBook Air dotati di processore M3 di Apple.

Microsoft

Fra le novità attese per Windows, emerge l'introduzione di un'app denominata AI Explorer, la quale evoca la precedente funzione "Timeline" di Windows 10, consentendo agli utenti di riprendere le attività interrotte su dispositivi diversi, enfatizzando la visione di un “Copilot per ogni individuo”.

Nel frattempo, Microsoft ha svelato alcune delle nuove funzionalità di Copilot testate recentemente, tra cui un'icona di Copilot sulla barra delle applicazioni che si anima per indicare quando l'assistente AI può offrire il suo aiuto.

Ad esempio, passando il cursore sull'icona, si possono visualizzare opzioni come ottenere un riassunto generato tramite intelligenza artificiale di un testo.

Un'altra innovazione introduce la possibilità per Copilot di essere estratto dalla barra laterale e mostrato in una finestra di applicazione normale, ridimensionabile e spostabile liberamente dall'utente. Questa caratteristica ha iniziato a essere distribuita ai membri del canale Canary a marzo.

Le successive build distribuite sia al canale Dev che al canale Beta hanno incluso correzioni per impedire l'auto-launch imprevisto di Copilot dopo un riavvio e una nuova scorciatoia nel menu contestuale per le schede in Esplora File, che permette di duplicare la scheda corrente.

Un aggiornamento particolarmente notevole riguarda il Task Manager, dove Microsoft ha corretto le unità di misura della velocità della memoria, passando dai megahertz (MHz) di una volta agli MT/s, più adeguati per la velocità DDR.

Questi sviluppi segnalano il continuo impegno di Microsoft nel perfezionare l'esperienza utente di Windows 11 tramite funzionalità innovative legate all'intelligenza artificiale, rafforzando la propria posizione nel competitivo settore dei sistemi operativi e delineando una visione futuristica dell'interazione uomo-computer.