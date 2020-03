ABKONCORE PC H600X, un nuovo case per i videogiocatori

ABKONCORE ha annunciato un nuovo case da gaming, il PC H600X. Si tratta di uno chassis mid-tower in grado di ospitare mothterboard ATX standard, Micro ATX e Mini ITX le cui dimensioni totali ammontano a 225 x 455 x 495 mm e il cui peso complessivo è pari a 5.6 kg.

L’estetica è molto curata e troviamo un pannello frontale a maglie rettangolari per migliorare la ventilazione ed un pannello laterale in vetro temperato. Il design interno, invece, è pensato per garantirespazio in abbondanza e buone performance in termini di dissipazione del calore. Troviamo in bundle tre ventole RGB (due frontali SilentiumPC Spectrum da 200 mm ed una posteriore HR120 Spectrum da 120 mm) con spazio per altre due ventole da 120 mm o 140 mm nella parte superiore oppure per il radiatore dell’AIO con dimensioni pari a 120, 240 o 360 mm nella parte anteriore o superiore.

Anche lo spazio per il dissipatore della CPU e per la GPU non è poco: è possibile montare un dissipatore da 173 mm e una scheda video lunga 358 mm. In basso,c’è l’alloggiamento per l’alimentatore ATX che può avere una dimensione pari a 350 mm.

Lato supporti, il PC H600X permette l’installazione di SSD ed HDD senza attrezzi e, sul retro del pannello della scheda madre, vi sono delle staffe aggiuntive per gli SSD. Non mancano diversi filtri antipolvere.

Nella parte superiore spicca l’I/O con il tasto power, il tasto reset, due connettori USB 3.0, un’uscita audio e un ingresso per il microfono. Il case PC H600X è disponibile ad un prezzo consigliato di 82,95 euro.