Acer aumenta il TGP delle Nvidia GeForce RTX 30 sui laptop da gaming

Acer ha deciso di aumentare il TGP di svariati laptop da gaming dotati di GPU Nvidia GeForce RTX serie 30 tramite un aggiornamento del firmware. L’aggiornamento aumenta i TGP delle GPU Nvidia tra 5W e 30W, con il conseguente incremento delle prestazioni di alcuni laptop da gaming.

Nvidia ha terminato la sua serie Max-Q per semplicità, ma ha causato molti grattacapi a consumatori e produttori. Attualmente Nvidia inserisce il TGP (Total Graphics Power, quindi il consumo energetico totale della scheda grafica) di una GPU per laptop come un range e non un numero fisso, ad esempio la GeForce RTX 3080 ha un TGP da 80 a 150W. Allo stesso modo, una GPU per laptop GeForce RTX 3050 può avere un TGP da 35 a 80W. Nvidia poi richiede ai produttori di stabilire il TGP delle GPU RTX 30 presenti nei loro laptop.

Per aumentare la confusione, come riportano NotebookCheck e VideoCardz, Acer ha annunciato che aumenterà i TGP delle GPU in quattro dei suoi ultimi laptop da gaming. Apparentemente, l’azienda aumenterà le prestazioni di tutte le configurazioni di Nitro 5, Predator Helios 300, Predator Triton 300 e Predator Trito 300 SE.

La maggior parte delle modifiche sono solo di 5, 10 o 15W, ma questi aumenti non sono stati implementati in modo coerente, o seguendo apparentemente uno schema per i quattro laptop. Ad esempio la GeForce RTX 3050 Ti ha ricevuto un aumento di 5 W nel Nitro 5, ma un aumento di 10 W negli altri tre laptop. Inoltre la GeForce RTX 3060 ha ricevuto un boost di 30 W nel Predator Helios 300, conferendogli un TGP più elevato rispetto a RTX 3070 e RTX 3080. La GeForce RTX 3060 in Predator Helios 300 è la GPU che ha ricevuto il maggior aumento di TGP.

In definitiva, sarà interessante vedere come questi cambiamenti influiscano sulle prestazioni. Di recente, Dell ha aumentato i limiti dell’RTX 3070 nell’Alienware m15 R5 con scarsi risultati. Anche Acer, a quanto pare, non ha finito di fare i suoi test e rilascerà aggiornamenti del firmware per tutte le configurazioni all’interno delle serie Nitro 5, Helios 300 e Triton 300. Per ora, gli aggiornamenti già disponibili – segnati come “BIOS/FW” nella colonna “Availability” delle tabelle qui sopra – sono scaricabili nel sito di Acer, in questa pagina.