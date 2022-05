Tramite un comunicato stampa, Acer ha annunciato due nuovi prodotti della linea SpatialLabs: SpatialLabs View e SpatialLabs View Pro. Entrambi sono display portatili a risoluzione 4K da 15,6″ che possono essere collegati a un PC per offrire una nuova dimensioni al gaming o alla realizzazione di progetti professionali.

SpatialLabs TrueGame

SpatialLabs TrueGame è una nuova applicazione che consente agli utenti di godersi i titoli preferiti in 3D stereoscopico. Un profilo 3D preconfigurato dedicato sarà disponibile per ogni titolo tra gli oltre 50 supportati al lancio del dispositivo (ulteriori saranno aggiunti successivamente), offrendo ai gamer un’esperienza di grande impatto. L’utilizzo è molto semplice: dopo aver avviato l’applicazione, sarà sufficiente accedere al titolo preferito e poi premere “Riproduci” per far partire il gioco in modalità 3D.

Photo credit: Acer

Photo credit: Acer

SpatialLabs Go

La soluzione proprietaria Acer SpatialLabs Go è dotata di una tecnologia basata su AI che consente di generare contenuti 3D stereoscopici partendo dalle immagini visualizzate a schermo intero, il tutto con un semplice click. L’utente può così generare i propri contenuti, scattando foto o realizzando video con i suoi dispositivi. Quando le risorse sono importate nel sistema, è possibile utilizzare SpatialLabs Go per generare immagini 3D stereo simulate.

SpatialLabs Model Viewer

Acer SpatialLabs View Pro semplifica la vita ai creator di contenuti supportando tutti i più comuni formati di file, incluso quello per Datasmith, recentemente aggiunto. Questo significa che i creator possono utilizzare software di progettazione 3D come Revit, Solidworks e Cinema 4D installando i plug-in di esportazione di Datasmith: quando un progetto è pronto per essere visualizzato, può essere importato in SpatialLabs Model Viewer.

patialLabs View Pro offre agli sviluppatori una varietà di mezzi per condividere e mostrare le loro creazioni:

I contenuti possono essere caricati rapidamente per dare feedback immediato ad un collega o per fornire a un cliente una visualizzazione realistica dell’articolo a cui è interessato.

I commerciali e i responsabili marketing apprezzeranno il design sottile e portatile di Acer SpatialLabs View Pro: pensando meno di 1,5 kg è facile da portare in viaggio e può essere posizionato ovunque grazie ad un cavalletto pieghevole.

Un supporto VESA consente di fissare Acer SpatialLabs View Pro a chioschi e display nei punti vendita, mentre la funzionalità Ultraleap di riconoscimento dei gesti delle mani consente ai clienti di vivere un’esperienza ancora più interattiva.

Purtroppo, al momento non sono stati comunicati prezzi e disponibilità dei prodotti.