ACER, il refresh rate di questo nuovo monitor vi stupirà

A quanto pare, la corsa dei produttori al monitor più veloce in circolazione continua. Abbiamo già visto apparire sugli scaffali dei negozi durante gli ultimi mesi vari modelli con refresh rate da 360Hz, ma a quanto pare ad Acer, nonché ai videogiocatori più esigenti, questo non basta.

Infatti, la nota aziende con sede a Taipei, in Taiwan, renderà presto disponibile un monitor gaming con una frequenza di aggiornamento in grado di raggiungere ben 390Hz. Va precisato che il dispositivo normalmente garantisce 360Hz, ma è possibile attivare un’apposita modalità OC per portare il refresh rate a 390Hz, un vero primato a livello mondiale.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, il monitor Acer Nitro XV252QF è dotato di un pannello IPS da 24,5” a risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) con supporto agli standard AMD FreeSync Premium e VESA DisplayHDR 400 (luminosità massima di 400 nit). Il tempo di risposta è di appena 0,5ms, assicurando ritardi davvero impercettibili nella visualizzazione delle immagini e garantendo una fluidità ottimale.

Dal punto di vista della connettività, il monitor Acer Nitro XV252QF offre un ingresso DisplayPort 1.4, due HDMI 2.0 ed un jack per le cuffie da 3,5mm. Sono presenti inoltre due altoparlanti da 2W, mentre le dimensioni sono di 558x234x383(503) mm per un peso complessivo di 5,03Kg. Acer offrirà una garanzia di 3 anni sul prodotto e il prezzo sarà di 689 euro.

Si tratta indubbiamente di un prodotto interessante per i videogiocatori più esigenti, dato che probabilmente la maggior parte delle persone non riuscirà a cogliere la differenza tra 360 e 390Hz. Solo dopo una prova diretta potremo dire se merita un posto all’interno della nostra guidi ai migliori monitor PC.