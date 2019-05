Acer Nitro 5 e Swift 3 con AMD Ryzen, prezzi e disponibilità in Italia

Acer ha annunciato i nuovi notebook Nitro 5 e Swift 3 con processori AMD Ryzen Mobile di seconda generazione.

Arriveranno anche in Italia i nuovi notebook Acer Nitro 5 e Swift 3 con processori AMD Ryzen Mobile di seconda generazione. Il Nitro 5 è un portatile gaming con schermo IPS Full HD da 15,6 pollici (con opzione a 144 Hz) e un design con scocca nera e illuminazione e dettagli in rosso.

Al suo interno un AMD Ryzen 7 3750H che offre 4 core, 8 thread e un clock di base a 2,3 GHz che può accelerare in boost fino a 4 GHz. Oltre alla grafica integrata Vega con 10 CU a 1400 MHz, il portatile offre una GPU dedicata Radeon RX 560X.

Nitro 5 garantisce connettività Gigabit Wi-Fi 5 con tecnologia 2×2 MU-MIMO. La dotazione di porte, che comprende HDMI 2.0, USB Type-C 3.1 Gen 1 (fino a 5 Gbps), consente di collegare tutti gli accessori che si desiderano.

Nitro 5 ha in dotazione due ventole, la tecnologia Acer CoolBoost e una doppia griglia di ventilazione, progettati per mantenere il notebook fresco anche durante le sessioni di gioco prolungate. CoolBoost aumenta la velocità di rotazione delle ventole del 10 percento, e il raffreddamento di CPU e GPU del 9 percento rispetto alla modalità automatica.

Lo Swift 3 è invece un ultrasottile da 14 pollici IPS Full HD con processore Ryzen 7 3700U, identico dal punto di vista delle specifiche al 3750H. La principale differenza è il TDP predefinito del 3700U pari a 15 watt, contro i 35W del modello 3750H.

La GPU principale di questo portatile è la Vega integrata nella CPU, ma Acer offre anche come opzione una Radeon RX 540X, che ha una GPU con 8 CU anziché le 16 CU del modello 560X. Lo Swift 3 è caratterizzato da cornici sottili, un design in alluminio che permette di aprire il coperchio fino a 180 gradi per la massima flessibilità e uno chassis da 1,45 kg con uno spessore di soli 17,95 mm.

Il Nitro 5 con schermo da 15,6″ Full HD IPS sarà disponibile da luglio con prezzi a partire da 799 euro. L’Acer Swift 3 con schermo da 14″ FHD IPS sarà disponibile da metà agosto con prezzi a partire da 649 euro.