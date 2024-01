Acer presenta i nuovi laptop con processori Intel Core Ultra

Acer ha annunciato l'espansione della famiglia di laptop Acer Swift con nuovi modelli potenziati da processori Intel Core Ultra. La novità più evidente è la presenza dei nuovi processori Intel Core Ultra, con la NPU segnano una nuova tappa nell’uso delle applicazioni AI in locale. Anche al nuova integrata Intel Arc promette un importante aumento di prestazioni, ma molto dipende dalle scelte del costruttore.

I modelli Swift Go 16 e Swift Go 14, certificati Intel Evo, vantano processori Intel Core Ultra e GPU Intel Arc, man anche schermi OLED e Wi-Fi 7.

Modello Acer Swift Go 14 SFG14-73/T Acer Swift Go 16 Acer Swift X 14 Processore Fino a Intel Core Ultra 9 185H o Intel Core Ultra 7 155U Fino a Intel Core Ultra 9 185H o Intel Core Ultra 7 155U Fino a Intel Core Ultra 7 155H Grafica Intel Arc Graphics, Intel Graphics Intel Arc Graphics, Intel Graphics Fino a Nvidia GeForce RTX 4070 Memoria Fino a 32GB LPDDR5X Fino a 32GB LPDDR5X Fino a 32GB LPDDR5X Archiviazione Fino a 2TB PCIe Gen 4 NVMe SSD Fino a 2TB PCIe Gen 4 NVMe SSD Fino a 1TB PCIe Gen 4 NVMe SSD Display 14 pollici, 2880 x 1880, 90 o 120 Hz, DIsplayHDR True Black 500 (Solo 90 Hz) 16 pollici, 3200 x 2000, 120 Hz, DisplayHDR True Black 500 14.5 pollici, 2880 x 1800 OLED, 120 Hz, DisplayHDR True Black 500 Connessione di rete Intel Wi-Fi 7 o Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e successivi Intel Wi-Fi 7 o Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e successivi Intel Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 e successivi Webcam 1440p, privacy shutter 1440p, privacy shutter 1080p Touchpad di controllo multimediale Su alcuni modelli No No Prezzo di partenza €1.099 €1.149 €1,799 Data di rilascio Marzo 2024 Marzo 2024 Febbraio 2024

Il top di gamma è l’Acer Swift X 14, un portatile ultraleggero pensato per professionisti e studenti che hanno bisogno della massima mobilità ma anche di potenza; e infatti qui il processore Intel è abbinato a GPU Nvidia RTX Serie 40.

La serie Swift Go include un touchpad con una caratteristica unica, cioè telecomando integrato per un controllo multimediale intuitivo.

I prezzi partono da 1.149 euro per Swift Go 16, 1.099 euro per Swift Go 14 e 1.799 euro per Swift X 14.